Morto in casa da giorni, la moglie lo veglia...

13/05/2026 13:45:00

Giuseppe Longo, 71 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione di via Spinuzza, a Cefalù. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione e, secondo i primi accertamenti, il decesso risalirebbe a diversi giorni prima del ritrovamento.

L’allarme è scattato dopo le segnalazioni di alcuni vicini preoccupati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno fatto la drammatica scoperta: accanto al corpo dell’uomo si trovava la moglie, ancora viva ma in evidente stato di shock, come se avesse vegliato il marito per giorni. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d’urgenza all’ospedale Ospedale Giglio, dove resta ricoverata sotto osservazione.

I carabinieri della compagnia di Cefalù hanno effettuato i rilievi nell’appartamento, mentre la Procura di Termini Imerese ha aperto un fascicolo disponendo l’autopsia sul corpo di Longo. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, anche se l’orientamento prevalente sarebbe quello di una morte dovuta a cause naturali. Sarà l’esame autoptico a chiarire con precisione sia le cause sia il momento del decesso.



