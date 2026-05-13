Marsala: rimosse le "Lapidi mistiche" allo Stagnone

Sono state rimosse le curiose “lapidi mistiche” dello Stagnone. Non soltanto quelle collocate nei pressi dell’imbarcadero per Mozia, ma anche le tavole che si trovavano lungo la SP21 sono state rimosse.
Da qualche giorno quell’insolito insieme di lastre in marmo, iscrizioni incise, messaggi pseudo-religiosi, riferimenti spirituali, avevano attirato l’attenzione di residenti e turisti, suscitando curiosità ma anche molte polemiche.
Un “altare rurale” comparso nel cuore della Riserva dello Stagnone, a pochi passi dall’area di accesso a Mozia, diventato nel tempo sempre più articolato.
Adesso di quelle "strane" installazioni non c'è più più traccia. Probabilmente rimosse dalla stessa persona che le aveva posizionate.