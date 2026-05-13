Marsala, domani i funerali di Luciano Crapisi, morto nella notte in un incidente in moto

13/05/2026 12:14:00

Si terranno domani alle 15.30, nella Chiesa Madre di Marsala, i funerali di Luciano Crapisi, il quarantenne marsalese morto nella notte in un tragico incidente stradale in moto.

L’incidente è avvenuto intorno alle 2 lungo la strada statale 115, nel tratto interessato dall’interruzione in direzione Marsala. Crapisi viaggiava a bordo della sua Ducati quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantato contro un jersey in cemento posizionato lungo la carreggiata.

L’impatto è stato violentissimo. Dopo l’urto, la moto ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i soccorritori del 118, ma per il quarantenne non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Le indagini dovranno chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e le condizioni del tratto stradale interessato da lavori e modifiche alla viabilità.

La notizia ha sconvolto Marsala, dove Luciano Crapisi era conosciuto. Domani l’ultimo saluto nella Chiesa Madre.



