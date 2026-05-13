Lavoro nero e sicurezza, controlli tra Trapani e Partanna: due imprenditori denunciati

13/05/2026 10:57:00

Due imprenditori denunciati, un’attività sospesa e sanzioni per oltre 15.700 euro. È il bilancio dei controlli effettuati dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani, insieme ai militari dei reparti territoriali.

A Partanna, i controlli sono partiti da un’inchiesta della Procura di Sciacca su un infortunio avvenuto in un’azienda agricola. Secondo quanto accertato dai Carabinieri, il titolare avrebbe messo a disposizione di un dipendente regolarmente assunto un trattore agricolo privo di revisione e manutenzione. Un malfunzionamento al freno di stazionamento avrebbe causato gravi lesioni al lavoratore. Per il titolare è scattata la denuncia per lesioni colpose.

A Trapani, invece, i militari del NIL hanno effettuato un’ispezione in un cantiere edile, trovando un lavoratore in nero su tre presenti. Nel corso del controllo sono state riscontrate anche diverse violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il legale rappresentante della società è stato denunciato all’Autorità giudiziaria. I Carabinieri hanno inoltre disposto la sospensione dell’attività imprenditoriale ed elevato sanzioni e ammende per oltre 15.700 euro.



