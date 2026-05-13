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Cronaca
13/05/2026 09:22:00

Buongiorno24 del 13 Maggio 2026

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Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101 per raccontare e spiegare i fatti più importanti del giorno.

 

Apriamo questa mattina dal dolore che attraversa Palermo e tutta la Sicilia per la morte di Alessia, la bambina di 8 anni diventata simbolo della tifoseria rosanero. Da quattro anni combatteva contro un tumore aggressivo, ma non aveva mai smesso di seguire il Palermo. La sua storia aveva commosso la città, i tifosi e anche i calciatori rosanero, in particolare Jacopo Segre, che negli ultimi mesi l’aveva accompagnata in campo prima delle partite. Oggi la camera ardente sarà allestita allo stadio Renzo Barbera, il luogo della sua grande passione per i colori rosanero.

 

A Marsala entra intanto nella fase decisiva la campagna elettorale per le amministrative del 24 e 25 maggio. Mancano undici giorni al voto e il clima politico si fa sempre più teso. Si intensificano incontri, comizi, strategie e trattative mentre la vera battaglia si gioca anche per il Consiglio comunale, tra candidati storici, nuove alleanze e possibili sorprese dell’ultima settimana.

 

Parleremo anche dello scontro politico esploso durante il Consiglio comunale di Marsala nella discussione del Bilancio. Una seduta che ha fatto discutere per le difficoltà mostrate da diversi assessori della giunta Grillo nel rispondere alle domande dell’Aula. Il caso più clamoroso riguarda l’assessore al Bilancio Giuseppe Lombardo, che ha ammesso di non conoscere il documento finanziario in discussione.

 

Ancora problemi poi all’Asp di Trapani sul fronte degli esami istologici. Stavolta sotto osservazione finiscono i locali di Poggioreale destinati alla conservazione dei campioni biologici provenienti da tutta la provincia. Secondo il direttore di Anatomia patologica Angelo Cassisa, i locali sarebbero non idonei: spazi ristretti, problemi di tracciabilità e condizioni igieniche ritenute insufficienti per la corretta conservazione del materiale biologico utilizzato anche nelle cure oncologiche.

 

Dalla cronaca sanitaria nazionale seguiremo anche il caso del sospetto hantavirus che ha fatto scattare il protocollo di sorveglianza in Italia. Una turista argentina arrivata in Sicilia è stata ricoverata a Messina per una polmonite, mentre allo Spallanzani proseguono gli esami e il tracciamento internazionale dei contatti.

 

Ci occuperemo poi delle polemiche sulle assunzioni alla Regione Siciliana in piena campagna elettorale, dell’arresto a Trapani del titolare di un negozio di cannabis light accusato di spacciare marijuana, e del nuovo caso che riaccende le polemiche sulla gestione del cimitero di Trapani, dove una bara sarebbe rimasta per tre anni nel deposito mortuario.

 

Infine racconteremo anche altre storie dalla Sicilia: la suora morta nel Catanese mentre tentava di salvare alcune consorelle in mare e il curioso falso allarme sequestro di persona a Caltanissetta, nato dopo che una donna era stata vista entrare nel bagagliaio di un’auto.

 

Come ogni mattina, proveremo a mettere ordine tra le notizie e spiegare cosa sta accadendo nei nostri territori. Buongiorno24 è in diretta su Tp24.it, sui canali social di Tp24 e su Rmc 101.

 



Cronaca | 2026-05-13 06:32:00
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