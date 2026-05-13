13 Maggio: Starmer vacilla, prezzi su in Usa, Trump oggi in Cina

13/05/2026 07:15:00

E' il 13 Maggio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Keir Starmer vacilla ma resta al suo posto a Downing Street, anche se quattro suoi viceministri si sono dimessi. I laburisti vorrebbero sostituirlo, ma non sanno con chi

• Dal Cremlino arrivano nuovi segnali distensivi per aprire una trattativa sull’Ucraina con l’Europa. Bruxelles studia il come, ma che a mediare sia Schröder, come invece vorrebbero i russi

• Negli Stati Uniti, anche a causa del conflitto del Golfo, l’inflazione è salita al 3,8 per cento: è un problema per Trump ma anche per il prossimo presidente della Fed Walsh, che dovrebbe abbassare i tassi

• Il presidente Usa oggi arriva in Cina: oltre ai dossier su Iran e Ucraina vorrà parlare di affari. Con lui viaggiano Musk e altri 16 big della finanza e dell’alta tecnologia

• Il Pentagono indica in 29 miliardi di dollari il costo della guerra all’Iran fino ad oggi. Teheran intanto sventola la minaccia nucleare e Trump oscilla fra cessate il fuoco e piani d’attacco



• Il presidente Usa non dimentica la Groenlandia: sta trattando per ottenere tre nuove basi

• A New York è stato aperto un museo dedicato ai documenti di Epstein e intitolato sia al finanziere suicida che a Trump

• Israele ha istituito un tribunale speciale per i crimini del 7 ottobre, dotato della possibilità di infliggere la pena di morte

• L’ex socio di Daniela Santanchè chiamato a deporre al processo Visibilia ha accusato la ministra dimissionaria di aver truccato i conti della società

• Nell’inchiesta su Unabomber sono state archiviate le imputazioni contro Elvo Zornitta

• Andrea Sempio, il nuovo accusato del delitto di Garlasco, è a Roma per colloqui con gli psicologi. I suoi difensori lo descrivono come prostrato

• A Prato un cameriere di 23 anni è in fin di vita dopo essere stato accoltellato mentre tentava di difendere la proprietaria del ristorante da due rapinatori

• Dopo una partita tesissima, Luciano Darderi ha avuto la meglio sul numero 3 del tennis mondiale Zverev

• Sinner ha battuto la sorpresa del torneo romano, Andrea Pellegrino. Poi gli ha fatto i complimenti

• Giovanni Malagò oggi presenterà la propria candidatura a presidente della Figc. Ha ottenuto nel frattempo l’appoggio delle società di Serie B

• La Lega di Serie A contesta il rinvio del derby Roma-Lazio al 18 maggio, deciso dal prefetto per evitare il sovrapporsi di eventi sportivi domenica 17

• Ita Airwais è tedesca: Lufthansa ha infatti completato l’acquisizione dell’erede di Alitalia

• La Corte europea ha deciso che Meta dovrà pagare gli editori per i contenuti online

• In Giappone sono stati aperti e si stanno moltiplicando i caffè del pianto, aperti gratuitamente tutta la notte alle mamme con neonati che non le fanno dormire

• A Città del Messico lo stadio Azteca affonda di un centimetro al mese e c’è preoccupazione per i mondiali che stanno per iniziare

• Un turista inglese è finito in quarantena a Milano col sospetto di essere infetto dall'hantavirus

• La principessa di Galles Kate Middleton, è attesa a Reggio Emilia dove visiterà alcune istituzioni scolastiche d’eccellenza

• La patrimoniale proposta da Fratoianni di Avs per il programma del centrosinistra è stata bloccata da Pd e 5 Stelle

• I centri per migranti in Albania verranno chiusi nel 2030? Lo ha detto il ministro degli Esteri di Tirana, ma il presidente Rama ha immediatamente smentito

• Una turista neozelandese si è buttata nella fontana di Trevi ed è stata multata con 500 euro

• A Ostia sono state arrestate sei persone accusate di sequestro di persona e tortura

• Sono saliti a 5 i fermi di giovanissimi appartenenti a una baby gang che a Taranto ha accoltellato e ucciso un operaio agricolo maliano, forse per motivi razzisti

• Giulio Ciccone ha conquistato la maglia rosa nel Giro d’Italia

• Parata di stelle ieri a Cannes per l’apertura del festival del cinema: la giurata Demi Moore ha sfilato in uno scultoreo abito bianco

• Sal Da Vinci non si ferma più: è stato il più acclamato nella prima serata dell’Eurovision Song Contes a Vienna

• Sono morti l'attrice americana Jennifer Harmon (82 anni), il libraio Mimmo Minuto (83), il letterato Gianni Venturi (88)



Titoli

Corriere della sera: Virus, controlli e nuovi contagi

la Repubblica: La minaccia / nucleare / dell’Iran

La Stampa: Iran, minaccia nucleare / Xi-Trump, prova di forza

Avvenire: Centri a scadere

Il Messaggero: «Il caos derby si poteva evitare»

Il Sole 24 Ore La Ue a Meta: paghi per i contenuti

Il Giornale: Dubbi su tre casi in Italia / È già psicosi Hantavirus

Leggo: Centri estivi, lusso per pochi

Qn: Test antivirus allo Spallanzani / L’Oms: finora 11 contagiati

Il Fatto: Meloni scopre il Sud / per salvarsi alle urne

Libero: Vogliono abolire la polizia

La Verità: Marina fa piangere il Pd

Il Mattino: Usa-Iran, muro contro muro

il Quotidiano del Sud: Pace, Trump spera in Xi / L’Iran: pronti all’atomica

il manifesto: Finale di partito

Domani: Affari e Bigh Tech: la Cina di Trump / Un viaggio per dimenticare l’Iran



