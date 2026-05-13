13 Maggio: Starmer vacilla, prezzi su in Usa, Trump oggi in Cina
E' il 13 Maggio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
• Keir Starmer vacilla ma resta al suo posto a Downing Street, anche se quattro suoi viceministri si sono dimessi. I laburisti vorrebbero sostituirlo, ma non sanno con chi • Dal Cremlino arrivano nuovi segnali distensivi per aprire una trattativa sull’Ucraina con l’Europa. Bruxelles studia il come, ma che a mediare sia Schröder, come invece vorrebbero i russi • Negli Stati Uniti, anche a causa del conflitto del Golfo, l’inflazione è salita al 3,8 per cento: è un problema per Trump ma anche per il prossimo presidente della Fed Walsh, che dovrebbe abbassare i tassi • Il presidente Usa oggi arriva in Cina: oltre ai dossier su Iran e Ucraina vorrà parlare di affari. Con lui viaggiano Musk e altri 16 big della finanza e dell’alta tecnologia • Il Pentagono indica in 29 miliardi di dollari il costo della guerra all’Iran fino ad oggi. Teheran intanto sventola la minaccia nucleare e Trump oscilla fra cessate il fuoco e piani d’attacco
• Il presidente Usa non dimentica la Groenlandia: sta trattando per ottenere tre nuove basi • A New York è stato aperto un museo dedicato ai documenti di Epstein e intitolato sia al finanziere suicida che a Trump • Israele ha istituito un tribunale speciale per i crimini del 7 ottobre, dotato della possibilità di infliggere la pena di morte • L’ex socio di Daniela Santanchè chiamato a deporre al processo Visibilia ha accusato la ministra dimissionaria di aver truccato i conti della società • Nell’inchiesta su Unabomber sono state archiviate le imputazioni contro Elvo Zornitta • Andrea Sempio, il nuovo accusato del delitto di Garlasco, è a Roma per colloqui con gli psicologi. I suoi difensori lo descrivono come prostrato • A Prato un cameriere di 23 anni è in fin di vita dopo essere stato accoltellato mentre tentava di difendere la proprietaria del ristorante da due rapinatori • Dopo una partita tesissima, Luciano Darderi ha avuto la meglio sul numero 3 del tennis mondiale Zverev • Sinner ha battuto la sorpresa del torneo romano, Andrea Pellegrino. Poi gli ha fatto i complimenti • Giovanni Malagò oggi presenterà la propria candidatura a presidente della Figc. Ha ottenuto nel frattempo l’appoggio delle società di Serie B • La Lega di Serie A contesta il rinvio del derby Roma-Lazio al 18 maggio, deciso dal prefetto per evitare il sovrapporsi di eventi sportivi domenica 17 • Ita Airwais è tedesca: Lufthansa ha infatti completato l’acquisizione dell’erede di Alitalia • La Corte europea ha deciso che Meta dovrà pagare gli editori per i contenuti online • In Giappone sono stati aperti e si stanno moltiplicando i caffè del pianto, aperti gratuitamente tutta la notte alle mamme con neonati che non le fanno dormire • A Città del Messico lo stadio Azteca affonda di un centimetro al mese e c’è preoccupazione per i mondiali che stanno per iniziare • Un turista inglese è finito in quarantena a Milano col sospetto di essere infetto dall'hantavirus • La principessa di Galles Kate Middleton, è attesa a Reggio Emilia dove visiterà alcune istituzioni scolastiche d’eccellenza • La patrimoniale proposta da Fratoianni di Avs per il programma del centrosinistra è stata bloccata da Pd e 5 Stelle • I centri per migranti in Albania verranno chiusi nel 2030? Lo ha detto il ministro degli Esteri di Tirana, ma il presidente Rama ha immediatamente smentito • Una turista neozelandese si è buttata nella fontana di Trevi ed è stata multata con 500 euro • A Ostia sono state arrestate sei persone accusate di sequestro di persona e tortura • Sono saliti a 5 i fermi di giovanissimi appartenenti a una baby gang che a Taranto ha accoltellato e ucciso un operaio agricolo maliano, forse per motivi razzisti • Giulio Ciccone ha conquistato la maglia rosa nel Giro d’Italia • Parata di stelle ieri a Cannes per l’apertura del festival del cinema: la giurata Demi Moore ha sfilato in uno scultoreo abito bianco • Sal Da Vinci non si ferma più: è stato il più acclamato nella prima serata dell’Eurovision Song Contes a Vienna • Sono morti l'attrice americana Jennifer Harmon (82 anni), il libraio Mimmo Minuto (83), il letterato Gianni Venturi (88)
Titoli Corriere della sera: Virus, controlli e nuovi contagi la Repubblica: La minaccia / nucleare / dell’Iran La Stampa: Iran, minaccia nucleare / Xi-Trump, prova di forza Avvenire: Centri a scadere Il Messaggero: «Il caos derby si poteva evitare» Il Sole 24 Ore La Ue a Meta: paghi per i contenuti Il Giornale: Dubbi su tre casi in Italia / È già psicosi Hantavirus Leggo: Centri estivi, lusso per pochi Qn: Test antivirus allo Spallanzani / L’Oms: finora 11 contagiati Il Fatto: Meloni scopre il Sud / per salvarsi alle urne Libero: Vogliono abolire la polizia La Verità: Marina fa piangere il Pd Il Mattino: Usa-Iran, muro contro muro il Quotidiano del Sud: Pace, Trump spera in Xi / L’Iran: pronti all’atomica il manifesto: Finale di partito Domani: Affari e Bigh Tech: la Cina di Trump / Un viaggio per dimenticare l’Iran
Il Pastificio Poiatti, marchio storico della pasta siciliana, è presente a TUTTOFOOD Milano 2026 (11-14 maggio, Fiera Milano – Padiglione 5, Stand L20) con uno stand che racconta una storia che quest’anno ha un...
E' il 13 Maggio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani. • Keir Starmer vacilla ma resta al suo posto a Downing Street, anche se quattro suoi viceministri si sono dimessi. I laburisti...
Lo Studio Fotografico Giattino di Marsala ha un nuovo sito. All'indirizzo fotogiattino.it è online la versione aggiornata della piattaforma digitale dello studio fondato da Pietro Giattino nel 1964 e continuato dai...
Palermo e la Sicilia piangono Alessia, la bambina di 8 anni diventata negli ultimi anni uno dei simboli più teneri e commoventi della tifoseria rosanero. Alessia è morta nella serata di martedì 12 maggio, dopo una lunga...
La Società Canottieri Marsala inaugura la stagione agonistica 2026 nel migliore dei modi. Il 26 aprile, sulle acque di Nicoletti (EN), i nostri atleti hanno preso parte al Campionato Regionale Sicilia di Canoa Kayak,...