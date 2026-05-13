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Cittadinanza
13/05/2026 12:28:00

Marsala: "Passano i cavi della fibra ottica, ma la linea non è attiva"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-05-2026/1778668608-0-marsala-passano-i-cavi-della-fibra-ottica-ma-la-linea-non-e-attiva.jpg

A pochi metri da casa passano i nuovi cavi della fibra ottica, ma la connessione continua ad essere “misto rame”. È la segnalazione del nostro lettore Antonino, residente in Contrada Birgi Nivaloro, che da mesi cerca risposte senza però ottenere chiarimenti concreti da Telecom.

«Abito vicino alla centralina Telecom – racconta – e ho visto personalmente passare i cavi della fibra. Hanno installato anche la colonnina, come si vede dalla foto che vi allego, ma ancora oggi la linea disponibile resta la fibra misto rame».

 

Secondo il residente, i lavori sarebbero stati eseguiti già da diversi mesi, ma nonostante le richieste di informazioni e persino l’invio di una PEC, dall’operatore telefonico non sarebbe arrivata alcuna risposta chiara sui tempi di attivazione del servizio FTTH, cioè la vera fibra fino a casa.

«Vorrei capire se questi lavori sono reali oppure soltanto predisposizioni che non verranno mai completate», chiede Antonino, evidenziando il disagio di molti utenti che vedono infrastrutture installate senza però poter usufruire di connessioni più veloci.

 

Il problema riguarda diverse aree periferiche dove spesso vengono effettuati interventi preliminari ma l’attivazione commerciale del servizio richiede ulteriori autorizzazioni, collaudi tecnici o accordi tra operatori e società che gestiscono la rete.

 

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it

 









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