Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Arte
13/05/2026 17:02:00

A Palermo "Memorabilis!": la nuova mostra di Hannu Palosuo al Casino delle Muse

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-05-2026/1778684793-0-a-palermo-memorabilis-la-nuova-mostra-di-hannu-palosuo-al-casino-delle-muse.jpg

 La galleria Casino delle Muse presenta “Memorabilis!”, nuova mostra personale di Hannu Palosuo, in programma venerdì 22 maggio 2026 dalle 18 alle 21 negli spazi espositivi di via XII Gennaio 11, a Palermo, alla presenza dell’artista.

Reduce dalla quinta partecipazione alla Biennale di Venezia, Palosuo conferma una ricerca pittorica riconosciuta a livello internazionale e sviluppata in oltre trent’anni di attività. La sua produzione dialoga con la tradizione figurativa nordeuropea attraverso una sensibilità contemporanea incentrata sui temi della memoria, della percezione e della presenza.

 

Con “Memorabilis!”, il Casino delle Muse inaugura a Palermo un progetto espositivo ideato per celebrare i trent’anni di carriera dell’artista. Il percorso proseguirà con successive tappe internazionali presso Galleria SUarte, Auran Galleria e Galerie Tirelli, fino alla retrospettiva prevista a settembre al Meilahti Art Museum.

La mostra riunisce quattordici opere inedite che affrontano il tema della memoria come spazio emotivo e mentale. Le superfici in juta, elemento distintivo della recente produzione di Palosuo, diventano materia narrativa attraversata da segni rapidi, cromie intense e stratificazioni che trasformano la pittura in esperienza percettiva.

Le opere costruiscono un itinerario concepito come un “teatro della memoria”, dove lo spettatore è invitato a confrontarsi con immagini sospese tra dimensione personale e collettiva. Le composizioni evocano luoghi interiori, stanze mentali e tracce emotive, trasformando la pittura in un attraversamento psicologico e sensoriale.

 

Nel testo critico che accompagna il progetto, Giuseppe Carli descrive così il lavoro dell’artista: «Il titolo “Memorabilis!” risuona come un’invocazione latina, un richiamo ancestrale alla potenza evocativa dell’arte di Hannu Palosuo. La juta diventa il palcoscenico ideale per una pittura che rifiuta la preziosità accademica e abbraccia una dimensione autentica e comunicativa». Carli inserisce inoltre la ricerca di Palosuo nel solco di artisti come Peter Halley e Ross Bleckner, sottolineando una pratica artistica che «non rappresenta, ma presentifica ciò che appartiene al dominio dell’assente e del ricordato».

 

Nato a Helsinki nel 1966, Hannu Palosuo ha studiato Storia dell’Arte Contemporanea all’Università “La Sapienza” di Roma e si è diplomato in Pittura all’Accademia di Belle Arti della capitale. Nel corso della sua carriera ha preso parte a importanti manifestazioni internazionali, tra cui la Biennale di Dakar, la Cairo Biennale e la Bienal de Curitiba.

Le sue opere fanno parte di collezioni pubbliche internazionali come KIASMA – Finnish National Gallery, HAM – Helsinki Art Museum e GNAM – Galleria Nazionale d’Arte Moderna. La mostra sarà visitabile fino al 3 luglio 2026 presso la Galleria Il Casino delle Muse, dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30.

 









Native | 11/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-05-2026/1778508524-0-da-mazara-del-vallo-a-tuttofood-2026-poiatti-festeggia-80-anni-di-pasta-siciliana.jpg

Da Mazara del Vallo a TUTTOFOOD 2026: Poiatti festeggia 80 anni di pasta...

Native | 05/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-05-2026/1777972118-0-e-online-il-nuovo-sito-dello-studio-fotografico-giattino-di-marsala.jpg

È online il nuovo sito dello Studio Fotografico Giattino di Marsala

Native | 27/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-04-2026/1777301389-0-kayak-esordio-stagionale-da-podio-per-la-societa-canottieri-marsala.jpg

Kayak, esordio stagionale da podio per la Società Canottieri...