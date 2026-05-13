Italo Cucci nominato presidente del Parco Nazionale di Pantelleria  

13/05/2026 13:30:00

Con decreto firmato dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, Italo Cucci è stato nominato presidente dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria. L’incarico avrà durata quinquennale, come previsto dalla normativa vigente.

La decisione punta a garantire continuità e stabilità alla governance dell’Ente, affidando la guida del Parco a una figura considerata di alto profilo comunicativo e profonda conoscitrice del territorio della “Perla Nera” del Mediterraneo.

La nomina arriva in una fase strategica per il rilancio del Parco, istituito nel 2016 con decreto del Presidente della Repubblica per salvaguardare la straordinaria biodiversità dell’isola e proteggere il suo patrimonio paesaggistico e rurale.

Particolare attenzione sarà rivolta alle sfide legate alla transizione ecologica e alla valorizzazione internazionale di Pantelleria, anche attraverso la promozione del territorio nelle principali fiere di settore del Nord Europa. L’isola è già riconosciuta dall’UNESCO per la pratica agricola della vite ad alberello, simbolo di una tradizione agricola unica al mondo che rappresenta uno degli elementi identitari più forti del territorio pantesco.



