Marsala Turismo 2026-2031, i candidati firmano il programma

12/05/2026 16:38:00

Si è concluso il percorso del gruppo di lavoro “Marsala Turismo 2026-2031”, nato dalla collaborazione tra 19 enti e associazioni rappresentative del comparto turistico, dell’ospitalità, della ristorazione, dell’enoturismo, dei trasporti, della cultura, dello sport, delle esperienze e della promozione territoriale.

Con la firma di Massimo Grillo si conclude ufficialmente il ciclo di incontri promosso dal tavolo tecnico con i candidati alla carica di Sindaco di Marsala. Nelle settimane scorse avevano già sottoscritto lo stesso impegno anche Giulia Adamo e Andreana Patti.

I candidati firmatari si sono impegnati ad inserire il programma “Marsala Turismo 2026-2031” nelle linee programmatiche di mandato e nel Documento Unico di Programmazione nel caso in cui vengano eletti alla guida della città.

Il progetto “Marsala Turismo 2026-2031” è nato nei mesi scorsi con l’obiettivo di costruire una visione condivisa e concreta dello sviluppo turistico della città, attraverso un lavoro partecipativo che ha coinvolto operatori e associazioni di categoria di diversi settori.

Nel corso degli incontri pubblici sono state affrontate le principali criticità del comparto turistico e sono state avanzate proposte operative su governance, programmazione, mobilità, accoglienza, formazione, marketing territoriale, eventi, digitalizzazione e valorizzazione del territorio. Il gruppo di lavoro ha inoltre proposto strumenti innovativi come la costituzione di una fondazione pubblico-privata per la gestione della destinazione turistica e la realizzazione di un Piano Strategico del Turismo capace di garantire continuità amministrativa, competenze tecniche e pianificazione nel medio-lungo periodo.

L’iniziativa, apartitica e costruita dal basso, ha avuto come obiettivo quello di portare il turismo al centro del dibattito politico cittadino, non più come tema marginale ma come leva economica strategica per occupazione, servizi, qualità urbana e sviluppo sostenibile.

Il gruppo “Marsala Turismo 2026-2031” ringrazia tutti i candidati sindaco che hanno partecipato agli incontri e gli operatori che hanno contribuito alla costruzione del programma condiviso.

Il percorso promosso dal tavolo tecnico si conclude formalmente oggi, ma dopo le elezioni inizierà la fase più importante: trasformare le proposte contenute nel programma in azioni concrete per la città. Il gruppo di lavoro conferma sin da ora la propria disponibilità a collaborare con la futura amministrazione comunale, mettendo a disposizione competenze, analisi e progettualità per contribuire alla crescita della destinazione Marsala.



