Voci internazionali per la XXI edizione del Concorso Lirico Giuseppe Di Stefano

12/05/2026 17:00:00

Trapani si prepara ad accogliere giovani talenti della lirica provenienti da diversi Paesi per la XXI edizione del Concorso Lirico Internazionale Giuseppe Di Stefano. Dal 13 al 16 maggio la Sala Grande del Complesso Monumentale San Domenico ospiterà le prove della competizione, che culminerà con la finale aperta al pubblico venerdì 16 maggio alle ore 21.

L’edizione 2026 del concorso è dedicata ai ruoli de I Capuleti e i Montecchi di Vincenzo Bellini. In palio ci sono infatti le scritture artistiche per la nuova produzione dell’opera inserita nel cartellone della 78ª Stagione dell’Ente Luglio Musicale Trapanese “Verbi d’Amore”. I candidati saranno selezionati per interpretare i personaggi di Giulietta, Romeo, Tebaldo, Capellio e Lorenzo. Lo spettacolo, con regia, scene e costumi di Massimo Pizzi Gasparon e direzione d’orchestra affidata a Pietro Borgonovo, andrà in scena al Teatro Giuseppe Di Stefano il 21 e il 23 luglio.

A presiedere la commissione sarà il soprano Carmela Remigio, tra le interpreti più apprezzate del repertorio mozartiano e belliniano, già protagonista sui principali palcoscenici internazionali come il Teatro alla Scala di Milano, la Royal Opera House di Londra e il Festival di Salisburgo. In giuria anche il direttore Pietro Borgonovo, gli agenti artistici Elsa Galasio e Stefanna Kibalova, il regista Massimo Pizzi Gasparon, il direttore di produzione Giacomo D’Angelo e il direttore artistico dell’Ente Walter Roccaro.

Le selezioni si articoleranno in tre giornate di prove eliminatorie e semifinali, dal 13 al 15 maggio, prima della serata conclusiva del 16 maggio, a ingresso libero, che si chiuderà con la cerimonia di premiazione.

Il concorso mette in palio 11.500 euro in scritture artistiche per la produzione belliniana, oltre a 1.450 euro tra premi speciali, borse di studio e concerti retribuiti. Tra i riconoscimenti previsti figurano il Premio DM Artist Management, che garantirà al vincitore un anno di rappresentanza artistica, il Premio della Stampa, il Premio del Pubblico e due concerti retribuiti destinati ai migliori concorrenti siciliani.

Saranno inoltre assegnate la borsa di studio del Kiwanis Club Trapani – Menzione Speciale Francesco Braschi – e quella del Rotary Club Trapani Birgi Mozia. Previsto anche l’accesso diretto al Sicily Music Festival & Competition di Noto.

Il Concorso Giuseppe Di Stefano è organizzato dall’Ente Luglio Musicale Trapanese – Teatro di Tradizione con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e del Comune di Trapani, in collaborazione con il Rotary Club Trapani Birgi Mozia, il Kiwanis Club Trapani, il Sicily Music Festival & Competition e l’Associazione Amici della Musica di Alcamo.



