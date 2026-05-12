Trapani, al via “Spiaggia inclusiva libera e accessibile”

Prenderanno il via oggi, martedì 12 maggio, le attività di pulizia della porzione di arenile di piazza Vittorio Emanuele destinata al progetto “Spiaggia inclusiva libera e accessibile”, promosso dalla Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani in vista della stagione estiva 2026.
L’iniziativa si svolgerà dalle ore 9.30 alle 12.30 e vedrà il coinvolgimento degli studenti dell’Istituto Comprensivo “Bassi – Catalano”, chiamati a partecipare a una giornata dedicata non solo alla cura dell’ambiente ma anche alla sensibilizzazione sui temi dell’inclusione sociale e del senso civico.
L’intervento rappresenta una delle prime tappe del progetto avviato lo scorso anno in collaborazione con il Comune di Trapani, con l’obiettivo di garantire un accesso libero e sicuro al mare anche alle persone con disabilità, attraverso servizi e strutture dedicate alla balneazione assistita.
La presenza degli alunni vuole rafforzare il messaggio educativo dell’iniziativa, puntando sull’importanza del rispetto dell’ambiente e sull’attenzione verso le esigenze delle persone più fragili.
La spiaggia inclusiva, già sperimentata nella passata stagione estiva, si prepara dunque a tornare operativa anche per il 2026, confermando l’impegno delle istituzioni locali sul fronte dell’accessibilità e dell’integrazione.
L’attività di pulizia dell’arenile servirà inoltre a predisporre l’area in vista dell’allestimento degli spazi e dei servizi previsti per la prossima estate.