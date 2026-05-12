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Se ne sono andati

Se ne sono andati
12/05/2026 13:14:00

Marsala, piange Giovanni Saglimbeni. "Dj Johnny" aveva 42 anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-05-2026/marsala-piange-giovanni-saglimbeni-dj-johnny-aveva-30-anni-450.jpg

Marsala piange Giovanni Saglimbeni, per tutti “Dj Johnny”. La notizia della sua morte si è diffusa nelle ultime ore attraverso un tam tam sui social, tra messaggi increduli, ricordi e parole di affetto. Aveva quarantadue anni. Secondo quanto trapela, da tempo avrebbe avuto alcuni problemi di salute.

 

Per tanti marsalesi era semplicemente Johnny: volto conosciuto, presenza discreta ma familiare, appassionato di musica e della vita notturna cittadina. Negli anni aveva lavorato come dj, animando serate e locali, ma aveva anche svolto lavori nel settore della ristorazione, in cucina.

 

Sui social, in queste ore, sono decine i messaggi di amici e conoscenti che lo ricordano come una persona buona, gentile, sempre pronta al sorriso. Una familiare lo ha salutato con parole che hanno colpito molti: “Il nostro caro Dj Johnny adesso suonerà in cielo, dove potrà vedere il mare che tanto ha amato. Ti amo e ti amerò sempre…”.

 

Chi vorrà dargli l’ultimo saluto potrà recarsi alla camera mortuaria dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala. I funerali saranno celebrati domani alle ore 11 nella chiesa di Santa Venera.

 

La notizia ha suscitato commozione in città, soprattutto tra chi lo aveva conosciuto nel mondo della musica, delle serate e del lavoro quotidiano. Marsala perde uno dei suoi volti più conosciuti e autentici.

 

 

 

 

 

 

 

 