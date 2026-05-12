Marsala, addio al centenario Giuseppe Giubaldo

12/05/2026 10:02:00

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Giuseppe Giubaldo, di 100 anni.

Nato a Marsala il 3 gennaio 1926, risiedeva in contrada Berbarello a Marsala, dove è deceduto l’11 maggio 2026.

La camera ardente è stata allestita presso la propria abitazione, in contrada Berbarello n. 620.

Primo figlio maschio di una famiglia numerosa composta da sei fratelli, a soli 14 anni fu segnato da una tragedia che cambiò la sua vita: assistette alla morte del padre nella cava di tufo dove lavorava. Da quel momento scelse di proseguire il mestiere paterno, percependo già da giovanissimo la paga di un cavatore adulto per sostenere economicamente la famiglia.

Furono anni durissimi, affrontati con grande senso di responsabilità e amore verso i suoi cari. Dopo aver aiutato i fratelli e contribuito anche alle spese dei loro matrimoni, sposò Paola Sparla, con la quale costruì una grande famiglia composta dai figli Antonino, Filippo, Michele, Gabriele e Maurizio.

Nel corso della vita svolse diversi lavori, dal pastore all’autotrasportatore, senza mai abbandonare le sue passioni: il disegno, prima su carta e poi in digitale, la poesia e soprattutto i “cunti siciliani”, che custodiva con memoria lucidissima e che amava raccontare ai nipoti.

Lascia dieci nipoti e tre pronipoti, insieme al ricordo di una vita lunga un secolo, attraversata da sacrifici, dignità e amore per la famiglia.

I funerali saranno celebrati martedì 12 maggio 2026 alle ore 15:30 presso la Chiesa parrocchiale Maria SS. Bambina, in contrada Terrenove a Marsala.

La salma sarà tumulata nel cimitero di Marsala.