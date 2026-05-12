Mazara, ringraziamento alla Cardiologia dell’Abele Ajello: “Professionalità e umanità”

12/05/2026 08:31:00

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di ringraziamento di una famiglia di Mazara del Vallo al personale del reparto di Cardiologia dell'ospedale Abele Ajello.



Spesso, soprattutto sui social, si leggono polemiche, offese e giudizi negativi nei confronti della sanità. Con queste parole desidero invece esprimere un pensiero completamente diverso, fatto di riconoscenza, rispetto e apprezzamento per chi ogni giorno svolge il proprio lavoro con professionalità e umanità.

Il 6 maggio mio padre è stato ricoverato presso il reparto di Cardiologia dell’Ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo a causa di una tachicardia ventricolare, dopo aver accusato un malore. La preoccupazione mia e della mia famiglia era naturalmente molto grande, ma fin dai primi momenti abbiamo trovato nei medici, negli infermieri e negli OSS grande attenzione, competenza e professionalità, qualità fondamentali in un momento così delicato.

Oggi, fortunatamente, mio padre sta bene ed è stato dimesso. Con queste poche righe desidero quindi rivolgere un sincero ringraziamento a tutto il reparto di Cardiologia UTIC, diretto dal dott. Michele Gabriele, per il lavoro svolto con dedizione e grande preparazione. Auguro che sempre più persone possano trovare un reparto così efficiente, umano e altamente professionale, motivo di orgoglio per il nostro territorio.

Grazie di cuore.

Famiglia Russo



