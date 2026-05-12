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Politica
12/05/2026 08:30:00

A Paceco "Rifiuti triturati e dispersi nell'ambiente" in via Pecoreria 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-05-2026/1778567147-0-a-paceco-rifiuti-triturati-e-dispersi-nell-ambiente-in-via-pecoreria.jpg

 Salvatore Ricciardi, consigliere comunale di Paceco e capogruppo del Gruppo Misto, ha presentato un’interrogazione urgente indirizzata al presidente del Consiglio comunale, al sindaco, all’ESA, alla Polizia Municipale e ai Carabinieri per fare chiarezza sulle operazioni di sfalcio della vegetazione effettuate lungo via Pecoreria.

Secondo quanto denunciato dal consigliere, durante gli interventi eseguiti con mezzi trinciatori sarebbero stati triturati e dispersi lungo la carreggiata e nei terreni vicini diversi rifiuti presenti sul ciglio della strada, tra cui plastica e altri materiali di scarto.

 

“Quanto accaduto rappresenta un grave episodio di degrado ambientale e di mancata tutela del territorio – afferma Ricciardi –. Prima di procedere con le operazioni di sfalcio sarebbe stato necessario effettuare una preventiva bonifica dell’area e la rimozione dei rifiuti presenti”.

Nell’interrogazione il consigliere chiede di conoscere chi abbia autorizzato e coordinato l’intervento, se siano stati effettuati controlli preliminari sullo stato dei luoghi e perché non si sia provveduto prima alla raccolta dei rifiuti.

Ricciardi sollecita inoltre un immediato intervento di pulizia e ripristino dell’area interessata, l’accertamento di eventuali responsabilità operative o amministrative e l’adozione di misure preventive per evitare il ripetersi di episodi simili.

 

“Il territorio comunale merita rispetto, attenzione e programmazione – conclude il consigliere –. I cittadini continuano a segnalare situazioni di degrado che non possono essere affrontate con superficialità, aggravando ulteriormente il problema”.

Il capogruppo del Gruppo Misto ha infine chiesto che l’interrogazione venga discussa con carattere d’urgenza, alla luce della rilevanza ambientale della vicenda e del malcontento espresso dai residenti.









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