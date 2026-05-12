Egadi Meravigliose attacca l’amministrazione Pagoto: “Isole nel caos, controlli zero”

12/05/2026 10:07:00

Regolamenti fermi, controlli insufficienti, caos nel centro di Favignana e provvedimenti estivi ancora non chiari. È duro l’intervento del gruppo consiliare Egadi Meravigliose, che accusa l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Pagoto di ritardi su atti ritenuti fondamentali per la sicurezza e l’organizzazione delle isole.

Secondo i consiglieri Francesco Sammartano, Maria Sinagra e Antonino Lo Iacono, sarebbero ancora bloccati i nuovi regolamenti sulle attività di noleggio dei mezzi terrestri, sull’occupazione del suolo pubblico, sulle attività itineranti e sul decoro urbano.

“L’Amministrazione Pagoto è in stallo. Regolamenti fondamentali per mettere ordine nell’isola marciscono nei cassetti da mesi”, affermano i consiglieri. E aggiungono: “Chi tiene bloccati questi atti? Di chi sono le responsabilità? Sono regolamenti che avrebbero dato alla Polizia Municipale e alle Forze dell’Ordine strumenti organici per fare controlli”.

Nel mirino anche la gestione dell’inizio della stagione estiva. Egadi Meravigliose denuncia l’assenza di provvedimenti chiari sulla limitazione allo sbarco delle auto e sulla sospensione dei lavori edili, con il rischio di mezzi pesanti in circolazione durante i mesi di maggiore afflusso turistico.

“Avremo betoniere e camion tra i bagnanti? E che occupano i già limitati parcheggi per i residenti?”, chiedono i consiglieri.

Il gruppo segnala inoltre la presenza di velocipedi e mezzi a motore nel centro di Favignana, il caos all’arrivo dei turisti, mezzi speciali e veicoli abbandonati che occuperebbero parcheggi, oltre alla mancanza di una disciplina sul consumo dell’acqua in una fase di emergenza idrica.

“Se non blocchi auto e cantieri, se non regolamenti l’attività di noleggio e non aumenti i controlli, l’isola muore di caos. E poi fai le multe per divieto di sosta: giusto. Ma i residenti dove devono mettere le auto? Bisogna dare alternative ai favignanesi”, si legge nella nota.

Egadi Meravigliose solleva anche il tema della tutela del territorio, chiedendo atti di indirizzo per le coste e un provvedimento di inedificabilità assoluta in attesa degli strumenti di pianificazione. Sullo sfondo resta la vicenda dell’insediamento turistico in località Pirreca, sulla quale il gruppo chiede chiarimenti rispetto alla Vinca favorevole rilasciata dal Comune, nonostante il parere negativo, seppure tardivo, della Soprintendenza.

Tra le criticità segnalate anche la stabilità di via Magellano, le strade dissestate, la mancata scerbatura, anche nei cimiteri, e la carenza di illuminazione.

Il gruppo conclude ribadendo di avere dimostrato senso di responsabilità nell’approvazione di atti utili alla comunità, ma di non poter tacere “la debolezza che stanno dimostrando alcuni membri della Giunta Pagoto”.



