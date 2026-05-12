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Motori & dintorni
12/05/2026 12:00:00

19° Slalom di Valderice: vittoria per Di Matteo davanti a Raiti e Bigione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-05-2026/1778579986-0-19-slalom-di-valderice-vittoria-per-di-matteo-davanti-a-raiti-e-bigione.jpg

È Antonino Di Matteo a conquistare il successo assoluto nella 19ª edizione dello Slalom Automobilistico Città di Valderice – Sant’Andrea di Bonagia, gara inaugurale della Coppa ACI Sport 5ª Zona e valida anche per il Campionato Siciliano Slalom.

 

Il pilota della Ro Racing, al volante della Gloria C8 Suzuki, ha chiuso la competizione con 131,47 punti, ottenuti al termine delle tre manche disputate lungo il tecnico e selettivo tracciato che collega Sant’Andrea a Valderice. Una prestazione costante e precisa che gli ha permesso di imporsi sugli avversari diretti.

Alle sue spalle si è classificato Andrea Raiti della Trapani Corse, secondo assoluto su GMG A/R, mentre il podio è stato completato da Francesco Bigione, anch’egli portacolori Ro Racing, su Gloria B5 Suzuki.

Ai piedi del podio ha chiuso Nicolò Incammisa, quarto con la Radical SR4 Suzuki della Trapani Corse, seguito da Angelo Cucchiara, quinto assoluto su Bulla Suzuki.

 

Le altre categorie

Nel gruppo E2SH successo per Giuseppe Catalano su Chevy Sedan, davanti a Davide Catalano, in un duello particolarmente equilibrato.
Nel gruppo E1 classe 1600 vittoria per Crispino Farace su Fiat Uno 70 della Trapani Corse.
Tra i Prototipi Slalom P1 si è imposto Gianfranco Barbaccia della Misilmeri Racing su Fiat 126, davanti a Emanuele Campo.

Spazio anche alle auto storiche, sempre molto seguite dal pubblico:

  • HST1: Giorgio Scimeca (Renault 5 Turbo)
  • HST2: Flavio Catalano (Peugeot 205 Rallye) – Drepanum Corse
  • HST3: Gaspare Piazza (Fiat 500 Giannini) – Trapani Corse
  • HSTK: Michael Bucaida (Fiat 500 Sporting) – Trapani Corse

 

La manifestazione è stata organizzata da Promoter Kinisia, con il patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Trapani e del Comune di Valderice. L’evento ha aperto ufficialmente la stagione degli slalom automobilistici in Sicilia, richiamando numerosi piloti e appassionati lungo un percorso dedicato alla memoria di Leonardo Mazzara.

La gara è stata inoltre inserita nel circuito del Challenge degli Emiri, progetto condiviso da Promoter Kinisia, Misilmeri Racing, Armanno Corse e Sporting Club Partanna.

Con la prova di Valderice prende quindi il via la nuova stagione della Coppa ACI Sport 5ª Zona, che si svilupperà su otto appuntamenti distribuiti sull’intero territorio siciliano.

 









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