Da Abate a Zerilli, ecco tutti gli scrutatori sorteggiati a Marsala

12/05/2026 08:57:00

Marsala si prepara al voto del 24 e 25 maggio e, insieme ai candidati sindaco e alle liste, entra ufficialmente in scena anche il grande esercito degli scrutatori. Il Comune ha pubblicato l’elenco completo degli assegnati ai seggi elettorali: in totale sono 240 gli scrutatori nominati per le 80 sezioni della città, compreso il seggio speciale dell’ospedale.

Tre scrutatori per ogni sezione ordinaria, dunque, chiamati a presidiare scuole, plessi e sedi sparse tra centro urbano e contrade. Dalla Garibaldi di via Sebastiano Cammareri Scurti fino ai seggi di Paolini, Strasatti, Terrenove e San Michele Rifugio, sarà una macchina organizzativa enorme quella che accompagnerà le amministrative marsalesi.

E come sempre, scorrendo i nomi, emergono curiosità e piccoli record generazionali.

La più giovane scrutatrice sorteggiata è Martina Figuccia, nata il 5 gennaio 2008 e assegnata alla sezione 65 di Digerbato. Con lei anche altri giovanissimi del 2007 e 2008, molti dei quali voteranno per la prima volta proprio mentre saranno dietro il tavolo del seggio.

Tra i più giovani ci sono anche Gabriele Iseni, nato il 13 aprile 2008 e destinato alla sezione 45 di San Leonardo e Alessandro Saladino, nato il 28 ottobre 2007.

Il più anziano, invece, è Anastasi Maria, classe 1951, assegnata alla sezione 26 della scuola Verdi. Insieme a lei ci sono altri veterani dei seggi marsalesi, molti dei quali ormai esperti delle lunghe notti elettorali tra schede, verbali e scrutinio.

Scorrendo l’elenco, un cognome domina più degli altri: “Marino”, presente in numerose varianti e sezioni diverse, seguito da cognomi storici della città come Titone, Parrinello, Lombardo, Angileri, Pipitone e Sammartano. Una piccola fotografia sociologica di Marsala, dove alcuni cognomi sembrano occupare interi quartieri.

Non manca neppure il seggio speciale dell’ospedale, la sezione 80, dove sono stati assegnati alcuni scrutatori specifici per consentire il voto ai ricoverati.

Molti degli scrutatori sono nati a Marsala, ma ci sono anche persone nate a Palermo, Torino, Milano, Mazara del Vallo, Erice e persino all’estero: compaiono città come Santa Fé, Olten, Saarlouis, Sursee e Zalaegerszeg. Segno di una città sempre più composita, almeno sulla carta d’identità.

L’elenco completo degli scrutatori assegnati ai seggi per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026 è stato pubblicato dal Comune ed è consultabile nel documento ufficiale

Scrutatori Assegnati Seggi Alfabetico by Redazione Tp24



