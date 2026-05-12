Ausonia supera due audit internazionali: riconoscimento per le soluzioni energetiche avanzate

12/05/2026 20:35:00

Ausonia Srl rafforza la sua presenza nel settore internazionale dell’energia. L’azienda ha annunciato di aver superato con successo due audit completi condotti da uno dei principali gruppi tecnologici mondiali attivi nelle infrastrutture energetiche.

Le verifiche hanno confermato le competenze di Ausonia nell’integrazione avanzata di sistemi per soluzioni elettriche mobili e contenitorizzate, altamente personalizzate, e nella progettazione di applicazioni a corrente diretta ad alta tensione, le cosiddette soluzioni HVDC.

Si tratta di un settore strategico, legato alla modernizzazione delle reti elettriche, all’integrazione delle energie rinnovabili e allo sviluppo di sistemi energetici più flessibili, efficienti e sostenibili.

Per Ausonia, il risultato rappresenta un riconoscimento della propria capacità ingegneristica e della possibilità di fornire soluzioni su misura in un mercato energetico in rapida trasformazione.

L’azienda sottolinea come il traguardo sia stato raggiunto grazie alla professionalità e all’impegno dell’intero team.



