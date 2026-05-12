Trapani, Quinci incontra il presidente dell’ANCE: porto, aeroporto e viabilità tra le priorità del Piano strategico

12/05/2026 11:05:00

Il presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Salvatore Quinci, rilancia il confronto con il mondo delle imprese e individua nelle infrastrutture e nella programmazione condivisa le leve strategiche per lo sviluppo del territorio. È questo il messaggio emerso dall’incontro con il presidente di ANCE Trapani, Sandro Catalano.

Nel corso del confronto è stato fatto il punto sulla situazione del comparto delle costruzioni, alle prese con le difficoltà legate al caro energia e all’aumento dei costi delle materie prime. Nonostante il quadro internazionale complesso, Quinci ha sottolineato la volontà delle imprese di continuare a investire e contribuire alla crescita economica del territorio.

Il presidente del Libero Consorzio ha evidenziato l’importanza del tavolo permanente di confronto attivato da mesi con le organizzazioni sindacali, datoriali e di categoria, spiegando che ANCE sarà tra i protagonisti del Piano Strategico che l’amministrazione intende costruire insieme al territorio.

Secondo Quinci è necessario definire un’agenda comune e una piattaforma programmatica condivisa da discutere con gli altri interlocutori istituzionali. Un percorso che punta a trasformare l’attività di lobbying in uno strumento stabile di collaborazione e di crescita culturale, orientato alla soluzione concreta dei problemi.

Tra le priorità indicate figurano porto, aeroporto e viabilità, considerate infrastrutture fondamentali per il rilancio economico della provincia. Quinci ha inoltre ribadito il ruolo centrale del tessuto imprenditoriale rappresentato da ANCE, definendolo una garanzia di rispetto delle regole del mercato e un interlocutore indispensabile nelle future scelte strategiche.

La scheda tecnica che ANCE Trapani predisporrà nelle prossime settimane confluirà nel dossier destinato a KPMG Advisory, incaricata della redazione del Piano Strategico del Libero Consorzio. Un documento che, nelle intenzioni dell’amministrazione, dovrà nascere dalle esigenze concrete dei territori e tradursi in proposte operative sostenute da adeguate coperture finanziarie.



