Marsala: dal Ministero dell’Interno quasi 5 milioni per scuole e strade 

12/05/2026 08:05:00

Il Ministero dell’Interno ha assegnato al Comune di Marsala quasi 5 milioni di euro per interventi di messa in sicurezza e manutenzione nel territorio. Le risorse, finanziate sulle annualità 2026-2027-2028 con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, riguardano scuole e infrastrutture stradali.

Tra gli interventi finanziati figura il plesso scolastico San Leonardo di contrada Cutusio, destinatario di un milione e 250 mila euro per lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico.

Per la manutenzione straordinaria del tratto stradale di contrada Mandriglie fino alla diga Zaffarana sono stati assegnati 644 mila euro. La quota più consistente riguarda invece via Vecchia Mazara, oggi via Senatore Pino Pellegrino, dove sono previsti oltre 2 milioni e 900 mila euro per interventi di ottimizzazione del sistema di drenaggio e per il superamento delle criticità emerse durante eventi piovosi intensi.

Le richieste di finanziamento erano state presentate dal Comune di Marsala nel luglio del 2025 e adesso hanno ottenuto la copertura economica prevista dal decreto ministeriale.



