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Cultura
12/05/2026 14:59:00

Strage di Alcamo Marina, a Castellammare il libro-inchiesta di Lucio Luca

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-05-2026/strage-di-alcamo-marina-a-castellammare-il-libro-inchiesta-di-lucio-luca-450.jpg

Due carabinieri uccisi in una casermetta di Alcamo Marina nel 1976. Quattro condannati che si sono rivelati innocenti. E una domanda rimasta senza risposta per cinquant'anni: chi ha sparato, e perché?

Parte da qui "L'ultima spiaggia. Alkamar, la strage dimenticata e cinquant'anni di misteri italiani" (Compagnia editoriale Aliberti), il libro di Lucio Luca, vice caporedattore di Repubblica, che sarà presentato venerdì 15 maggio alle 18 nella sala conferenze del Castello arabo normanno di Castellammare del Golfo.

L'incontro è organizzato dal Circolo della Stampa di Trapani. A dialogare con l'autore sarà Roberto Leone, giornalista e vice segretario vicario di Assostampa Sicilia, a lungo cronista di giudiziaria per Repubblica. All'evento parteciperanno anche il sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto, e il segretario provinciale di Assostampa, Vito Orlando.

Una strage dimenticata, un filo che attraversa mezzo secolo

Il libro ricostruisce l'eccidio della stazione di Alcamo Marina e lo collega a una catena di delitti irrisolti o insabbiati che hanno segnato la Sicilia e il paese: l'assassinio di Peppino Impastato, l'omicidio del colonnello Russo, quello del giornalista Mario Francese, fino ai casi di Mauro Rostagno e Ilaria Alpi.

La voce narrante è quella di Giuseppe Gulotta, che per quella strage ha trascorso 22 anni in carcere da innocente. A cinquant'anni dai fatti, Gulotta continua a porsi la stessa domanda: «Perché proprio io?».

Info

L'evento è aperto alla cittadinanza. Ingresso libero.

Dove: Sala conferenze del Castello arabo normanno, Castellammare del Golfo (TP) Quando: venerdì 15 maggio 2026, ore 18:00 Info: circolostampatrapani@gmail.com









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