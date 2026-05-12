Custonaci apre tre siti inediti e riceve il titolo di Città del Folklore

12/05/2026 12:33:00

Un bunker militare della Seconda Guerra Mondiale che nessuno ha mai potuto visitare, un calendario di pietra legato al culto solare, un parco dove convivono una cava di marmo dismessa, una grotta preistorica e sentieri fino al mare. Sono i tre siti che Custonaci apre per la prima volta al pubblico nel weekend del 15-17 maggio, in occasione di "Custonaci, un tesoro di borgo 2026", all'interno della sesta edizione di Borghi dei Tesori Fest.

Il titolo di Città del Folklore

Il momento centrale è sabato 16 maggio alle 16. Alla Stalla della Madonna il Comune riceve dalla Federazione italiana tradizioni popolari il riconoscimento nazionale di Città del Folklore. Subito dopo, alla Villa Comunale, viene svelato un monumento dedicato alla cultura popolare, realizzato in marmo locale: un segno permanente del titolo appena ottenuto. In serata, in piazza, un concerto folk riunisce i principali gruppi della provincia di Trapani insieme al Gruppo Folkloristico Cala Bukutu, custode della tradizione popolare custonacese.

I tre luoghi inediti

Il bunker è un esempio di architettura militare "monoblocco" in caverna, rivestita in pietra arsa per mimetizzarsi con il paesaggio circostante. All'interno una piccola mostra di oggetti militari d'epoca; sulle pareti è ancora leggibile la frase originale che ne caratterizzava la funzione.

La Porta del Sole è un monumento di archeoastronomia: un calendario di pietra che dall'antichità misura il passaggio delle stagioni. A fare da guide saranno i bambini della Scuola Dinamica, che ne hanno adottato la cura.

Il Parco Suburbano di Cerriolo raccoglie in un unico percorso sentieri verdi, una cava di marmo dismessa, una grotta preistorica che arriva fino al mare e opere scultoree religiose.

Il resto del programma

Custonaci partecipa per la quarta volta a Borghi dei Tesori Fest, la rassegna della Fondazione Le Vie dei Tesori dedicata ai piccoli centri siciliani. Oltre ai tre siti inediti, si possono visitare il MAC - Museo d'Arte Contemporanea di Cornino, di recente apertura; la Grotta della Clava con gli speleologi del CIRS; il Museo del Marmo e delle Grotte; la Vurga di Purgatorio, bacino d'acqua naturale soprannominato "il paradiso delle rane", con l'Associazione Noi di Purgatorio.

Venerdì 15 maggio si parte con il laboratorio "Cittadinanza Attiva" al Parco di Cerriolo, un'esperienza educativa nel verde dedicata ai bambini. Dalla sera di venerdì e per tutto il weekend, le strade si animano con gli spettacoli dell'Indirizzo Musicale dell'Istituto Comprensivo "L. Radice - E. Fermi" e le esibizioni del Gruppo Cala Bukutu tra tamburelli, canti e danze.

Chiusura domenica 17 alle 21 al Santuario di Maria SS. di Custonaci con "Natural Cello", recital del violoncellista Alessio Pianelli in collaborazione con MeMA – Mediterranean Music Association. In programma musiche di Sollima, Bach e composizioni dello stesso Pianelli. Ingresso gratuito.

Info e prenotazioni

I coupon per le visite si acquistano online su leviedeitesori.com/borghideitesori e all'infopoint nel borgo: 3 euro per un singolo ingresso, 10 euro per quattro visite, 18 euro per dieci visite. I coupon sono validi in tutti i borghi del circuito e possono essere utilizzati anche da più persone. Per passeggiate ed esperienze serve prenotazione con coupon dedicato sulla scheda evento. Esentati i bambini sotto i sei anni e gli accompagnatori di persone con disabilità.

L'iniziativa è promossa dal Comune di Custonaci con la Pro Loco e una rete di associazioni locali, con il sostegno della Regione Siciliana, Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.



