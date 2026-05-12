Concorso lirico “Città di Alcamo”, vince il cinese Wang Xiangbo

12/05/2026 15:31:00

Si è conclusa al Teatro Cielo d’Alcamo la XXVIII edizione del Concorso Internazionale per Cantanti Lirici “Città di Alcamo”, organizzato in collaborazione con il Comune. Alla manifestazione hanno partecipato concorrenti provenienti da 15 nazioni, tra cui Argentina, Canada, Irlanda, Armenia, Russia e Cina.

La giuria artistica, presieduta dal soprano Desirée Rancatore e composta dal direttore d’orchestra Daniele Moles e dal mezzosoprano Rachel O’Brien, ha assegnato il primo premio assoluto al basso cinese Wang Xiangbo.

Il vincitore ha ottenuto il premio da 3.000 euro, il Premio Speciale della Critica da 1.000 euro, il Premio Speciale Internazionale Salvadei Opera & Concert e diversi concerti premio offerti da associazioni e istituzioni musicali.

Il secondo premio, da 1.500 euro, è andato al baritono sudcoreano Lee Hwaeum. Terzo premio ex aequo, da 1.000 euro, ai soprani Murphy Grace Isabella, irlandese, e Yorimitsu Hinano, giapponese, che hanno ricevuto anche borse di studio rispettivamente dal Lions Club e dal Rotary Club.

Tra gli altri riconoscimenti, al soprano canadese Cossette Ariane sono andati la borsa di studio del Kiwanis Club e il Premio Speciale Internazionale Ente Luglio Musicale Trapanese. Il mezzosoprano siciliano Pata Sara ha ricevuto la borsa di studio in memoria dell’avvocato Alletto e quella del Centro Analisi Baiata di Trapani. Al baritono armeno Grigoryan Arman, più giovane finalista, è stata assegnata la borsa di studio della famiglia La Monica-Scalisi. Alla soprano armena Ambartsumian Diana è andata la borsa di studio Fidapa.

Durante la serata sono stati consegnati anche i Premi Ciullo d’Alcamo alla dirigente scolastica Vincenza Mione e al contrammiraglio della Guardia Costiera Attilio Montalto. I Premi Internazionali per la Cultura “Vissi d’Arte – Città di Alcamo” sono stati conferiti alla Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana, in occasione dell’80° anniversario dello Statuto speciale della Regione Siciliana, e al corallaio trapanese Platimiro Fiorenza.

La prossima edizione del concorso si terrà dal 21 al 24 ottobre 2027.



