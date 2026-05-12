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Cronaca
12/05/2026 07:30:00

Suora muore annegata dopo aver salvato due consorelle

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-05-2026/suora-muore-annegata-dopo-aver-salvato-due-consorelle-450.jpg

Tragedia ieri mattina nel mare di Vaccarizzo, lungo la costa catanese. Suor Nadir Santos da Silva, religiosa carmelitana della parrocchia di San Giovanni Battista di San Giovanni La Punta, è morta annegata dopo essersi lanciata in acqua per soccorrere alcune consorelle in difficoltà.

 

Il gruppo di religiose si trovava in mare nei pressi del Villaggio Delfino quando le condizioni dell’acqua sono peggiorate improvvisamente e alcune suore sono state trascinate al largo. Suor Nadir è intervenuta riuscendo ad aiutare le compagne a tornare verso riva, ma durante il salvataggio avrebbe ingerito molta acqua, perdendo le forze prima di riuscire a mettersi in salvo.

 

Quando è stata raggiunta, era già priva di conoscenza. Inutili i tentativi di rianimazione.

 

La notizia ha sconvolto la comunità di San Giovanni La Punta. I funerali saranno celebrati giovedì 14 maggio alle 16 nella Chiesa Madre del paese. La messa esequiale sarà presieduta dall’arcivescovo di Catania, Luigi Renna.



Cronaca | 2026-05-11 16:20:00
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