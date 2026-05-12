Buongiorno24 del 12 Maggio 2026

12/05/2026 09:13:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, su Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare e capire i fatti più importanti del giorno.

Apriamo dalla nuova esplosiva puntata dello scontro che coinvolge Valerio Antonini, Trapani Calcio e Trapani Shark. Dopo mesi di proteste pubbliche da parte di imprenditori e professionisti che sostengono di vantare crediti non pagati, le società sportive passano al contrattacco e annunciano una querela contro undici aziende coinvolte nei lavori allo stadio Provinciale e al PalaShark. Le accuse sono pesantissime: truffa e associazione a delinquere finalizzata all’iper-fatturazione. Secondo le società sarebbero emerse anomalie tra lavori eseguiti, materiali utilizzati e fatture emesse, con un danno economico stimato in oltre un milione di euro. Nel comunicato compare anche un passaggio politico che riaccende il durissimo scontro tra Antonini e il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida.

Restiamo sul fronte giudiziario con la sentenza della Corte d’Appello di Palermo che ha condannato a tre anni Martina Gentile, figlia della maestra Laura Bonafede, storica amante del boss Matteo Messina Denaro. La donna era accusata di favoreggiamento aggravato alla mafia per avere, secondo l’accusa, contribuito alla rete di protezione che ha garantito per anni la latitanza del capomafia di Castelvetrano. I giudici hanno confermato l’impianto accusatorio riducendo però la pena rispetto ai quattro anni inflitti in primo grado.

A Marsala si torna a parlare dei passaggi a livello e delle opere mai realizzate. Nella tarda mattinata di ieri un furgone è rimasto incastrato sotto una delle sbarre del passaggio a livello di corso Calatafimi, nei pressi della stazione ferroviaria. L’episodio ha provocato lunghe code e forti rallentamenti al traffico cittadino. Un nuovo incidente che riporta al centro il tema dei sottopassi e dei finanziamenti persi negli anni scorsi.

Sempre da Marsala arriva anche un tema strategico per il futuro della città: il turismo. Si conclude infatti il percorso “Marsala Turismo 2026-2031”, il tavolo promosso da diciannove enti e associazioni del comparto turistico, dell’accoglienza, della ristorazione e dell’enoturismo. Dopo Giulia Adamo e Andreana Patti, anche Massimo Grillo ha firmato l’impegno a inserire il piano turistico nelle future linee programmatiche del Comune in caso di elezione.

Da Trapani arriva invece una novità importante per la sanità pubblica. All’ospedale Sant’Antonio Abate parte il nuovo servizio di risonanza magnetica pediatrica con assistenza anestesiologica. Un servizio atteso da tante famiglie della provincia che fino ad oggi erano spesso costrette a spostarsi fuori territorio per esami complessi destinati ai bambini. Due giornate al mese saranno dedicate alla diagnostica pediatrica con sedazione e day service.

Parleremo poi dell’emergenza idrica a Mazara del Vallo, dove il furto di cavi elettrici ai pozzi di San Nicola ha provocato guasti e disagi nell’erogazione dell’acqua in diverse zone della città.

E ancora i collegamenti con le isole minori. Dopo l’allarme per i possibili rincari delle tariffe marittime annunciati da Caronte & Tourist, il presidente della Regione Renato Schifani è intervenuto congelando gli aumenti e aprendo un confronto con il Ministero e le compagnie. Una vicenda che aveva provocato forti proteste da parte dei sindaci delle isole e degli operatori turistici.

Infine spazio anche alla sicurezza estiva in provincia di Trapani. In Prefettura si è tenuto un vertice sulla malamovida e sui controlli nei locali pubblici. Ai sindaci è stato chiesto un maggiore coordinamento su orari, controlli e gestione della movida in vista dell’estate.

Questi e altri temi nella puntata di oggi di Buongiorno24, il nostro appuntamento quotidiano in diretta per orientarsi tra le notizie, capire cosa accade sul territorio e raccontare la provincia di Trapani con approfondimenti, cronaca e analisi.



