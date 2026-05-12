12 Maggio: allarme energia, caso hantavirus, Giuli da Meloni

12/05/2026 07:06:00

E' il 12 Maggio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Cresce l’allarme per gli approvvigionamenti e la crisi energetica: secondo i calcoli più recenti a Hormuz sono bloccate oltre mille navi, che immobilizzano merci per un valore di quasi 24 miliardi di dollari

• L’India è tra i paesi più penalizzati dalla paralisi del commercio, e in particolare del trasporto di combustibili. La situazione ha indotto il governo a scegliere la via dell’austerity per ridurre drasticamente i consumi

• Per la prima volta l’Ue ha sanzionato i coloni israeliani che con la violenza strappano la terra ai palestinesi. La decisione è stata sostenuta anche dalla Farnesina e dall’Ungheria, grazie all’arrivo del nuovo premier Magyar

• Trump giudica molto esile il cessate il fuoco con l’Iran, riunisce i suoi esperti per studiare azioni di guerra ma non chiude del tutto la porta a Teheran. Sul piano interno, ha annunciato che eliminerà provvisoriamente la tassa sulla benzina per ridurne il costo alla pompa

• Il segretario al Tesoro Usa Bessent è volato in Giappone per chiedere a Tokyo di dare fiato all’economia americana con una ragionevole rivalutazione dello yen

• L’Oms conferma che sono sette i passeggeri contagiati dall’hantavirus e che uno (una signora francese) è molto grave. Nel mondo cresce l’allarme per il virus e anche l’Italia ha preso precauzioni, a cominciare dalla quarantena di sei settimane per chi ha avuto contatti stretti



• Dopo il licenziamento di due dirigenti dello staff ministeriale, il ministro della Cultura Giuli è stato un’ora a colloquio con la premier Meloni, che gli ha confermato la sua fiducia

• Nell’inchiesta su Garlasco fioccano indiscrezioni sui soliloqui di Sempio ma la famiglia della vittima non crede nella nuova inchiesta e insiste sulla colpevolezza di Stasi

• La Procura generale milanese, che si occupa della grazia a Nicole Minetti, sta rintracciando la superteste che la accusa dall’Uruguay

• I giudici di Bari hanno riconosciuto un bambino come figlio di tre genitori: i due uomini che lo crescono e la donna che lo ha partorito

• Lo Ior, la banca vaticana, nel 2025 ha realizzato utili per 51 milioni di euro. Per la metà sono destinati al patrimonio del Papa

• Il servizio ferroviario tra Milano e Genova sarà interrotto dal 20 luglio al 28 agosto per lavori a un ponte sul Po

• Presto Apple e Android potranno scambiarsi più velocemente i dati grazie a una tecnologia introdotta dall’Ue

• Due cinture di scena di Raffaella Carrà sono state rubate da una mostra dedicata all’artista allestita a San Benedetto del Tronto

• La corte d’appello ha confermato l’ergastolo a Claudio Compiti, autore della strage di Fidene, dove morirono quattro persone

• Due lettere dal tono disperato sono state trovate nella casa della donna piacentina di 39 anni scomparsa il 20 aprile assieme ai figli adolescenti. Si teme che abbia compiuto un gesto estremo

• A Taranto quattro giovanissimi di 14 e 15 anni sono accusati di aver ucciso a colpi di cacciavite un bracciante agricolo del Mali

• Nel recupero di Serie A il Napoli è stato sconfitto in casa dal Bologna 2 a 3 e per ora deve rinunciare ad ambire a un posto in Champions League

• Agli Internazionali di Roma Sinner si è imposto facilmente su Popyrin e oggi affronterà la rivelazione Andrea Pellegrino, in un derby italiano. Delusione per Cobolli, romano, sconfitto davanti al suo pubblico

• Oggi inizia il Festival di Cannes: sulla Croisette è attesa una folla di divi cinematografici (Demi Moore, John Travolta, Catherine Deneuve, Javier Bardem e altri)

• Sono scomparsi l’attore britannico Michael Pennington (82 anni) e l’ex assessore comunale e vicesindaco di Prato Rodolfo Rinfreschi (90)



Titoli

Corriere della sera: Virus, la catena dei contagi

la Repubblica: Hantavirus, nuovi contagi / ecco il piano per l’Italia

La Stampa: Trump in Cina, la linea rossa di Xi

Il Sole 24 Ore: Superbonus, altri 4,1 miliardi di frodi

Avvenire: Tregua di carta

Il Messaggero: Sempio / a Roma / dagli psicologi

Il Giornale: La sinistra divorzia / sul matrimonio gay

Leggo: Hantavirus, altri contagi accertati

Qn: Due italiani in quarantena / Le misure contro l’Hantavirus

Il Fatto: No al dialogo con Mosca / e finte sanzioni a Israele

Libero: La sinistra guardona

La Verità: Il centrodestra si fa male da solo

Il Mattino: Iran, tregua appesa a un filo

il Quotidiano del Sud: Usa-Iran, Tregua in bilico / La Ue sanziona Israele

il manifesto: Campo libero

Domani: L’Ue e KIev non credono a Putin / «Vuole solo prendere tempo»



