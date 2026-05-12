Multe Ztl a Tre Fontane, Codici chiede verifiche sulle notifiche

12/05/2026 14:29:00

Numerosi cittadini di Campobello di Mazara, Castelvetrano e Mazara del Vallo si sono rivolti all’associazione Codici dopo aver ricevuto ingiunzioni di pagamento per vecchie multe elevate dalla Polizia

Municipale di Campobello di Mazara negli anni 2021 e 2022.

Le contravvenzioni riguardano violazioni al Codice della strada nella zona Ztl della località balneare di Tre Fontane. Molti utenti, soprattutto non residenti a Campobello, sostengono però di non aver mai ricevuto la notifica dei verbali.

Per questo Codici chiede al Comune di Campobello di Mazara di verificare se le notifiche siano state effettuate correttamente, nelle forme previste per gli atti giudiziari, e se siano state rispettate tutte le procedure relative alla spedizione e alla consegna dei plichi, in particolare nei casi di compiuta giacenza.

L’associazione ricorda che contro l’ingiunzione è possibile proporre ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica.

Chi invece intende pagare può valutare la definizione agevolata delle entrate approvata dal Comune di Campobello di Mazara, che comprende anche le violazioni al Codice della strada. Il debito può essere estinto, anche a rate, pagando capitale e spese di notifica. L’istanza deve essere presentata entro il 16 giugno 2026.

La delegazione Codici di Castelvetrano, in via Milazzo 32, si rende disponibile a fornire supporto agli utenti, anche per richieste di accesso agli atti e domande di adesione alla definizione agevolata. Per informazioni è possibile contattare lo 0924 902070 o il 347 6089153, oppure scrivere a codiciambiente@gmail.com.



