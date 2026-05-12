Mazara Due, i residenti protestano: “Pronti a pagare, ma il quartiere è abbandonato”
Un video girato tra le strade di Mazara Due riaccende i riflettori sulle condizioni del quartiere. A inviarlo a Tp24 sono alcuni residenti che denunciano degrado, carenza di servizi e scarsa attenzione da parte dell’amministrazione comunale.
Nel messaggio che accompagna il filmato, i cittadini spiegano di essere pronti a fare la propria parte, pagando tributi e contributi, ma chiedono in cambio servizi essenziali e un trattamento dignitoso.
“I sottoscritti residenti e domiciliati di Mazara Due – scrivono – manifestano la ferma volontà di regolarizzare le proprie posizioni contributive e procedere con i pagamenti dovuti. Tuttavia, tale dovere del cittadino deve corrispondere al diritto imprescrittibile di ricevere i servizi minimi garantiti: raccolta differenziata efficiente, pulizia del quartiere e vigilanza costante”.
Nel video, autorizzato alla pubblicazione e rivolto direttamente al sindaco di Mazara del Vallo, vengono mostrate immagini di rifiuti, incuria e criticità che, secondo i residenti, rendono difficile la vita quotidiana nella zona.
“Non chiediamo privilegi – concludono – chiediamo correttezza e collaborazione”.
Mazara Due torna così al centro del dibattito cittadino. Un quartiere spesso al centro di polemiche e segnalazioni, tra problemi storici, abusivismo, difficoltà nella gestione dei servizi e richieste di maggiore presenza istituzionale. E mentre i residenti ribadiscono la volontà di regolarizzare le proprie posizioni, chiedono anche che il Comune faccia finalmente la sua parte.
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