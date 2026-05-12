Marsala: non c'è più acqua per l'aiuola di via Sanità. Ecco perché...

12/05/2026 13:45:00

Che cosa succede in via Sanità a Marsala? Qualche settimana fa ci siamo occupati dell’aiuola curata dalla signora Maria Bertolino, che dallo scorso agosto se ne prende cura quotidianamente, piantando fiori e piantine e provvedendo ogni giorno ad annaffiarla.

Da qualche mese, nello spazio verde, sono comparsi anche due cartelli dell’associazione antiracket “La Verità Vive”, affidataria dell’area, che però – secondo quanto segnalato – non se ne sarebbe mai occupata concretamente.

Da ieri, dopo l’intervento dI un idraulico e dello stesso presidente dell’associazione, si registra una perdita d’acqua e, soprattutto, dalla fontanella utilizzata dalla signora per annaffiare le piante non esce più acqua.

Non si comprende il senso di questi lavori e, soprattutto, perché dei privati siano intervenuti su una fontanella pubblica che adesso non eroga più acqua?



