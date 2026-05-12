Marsala: in via Istria la fognatura a cielo aperto è sempre lì, da sei anni

Continuano le segnalazioni dei cittadini per la situazione di degrado che da circa sei anni interessa via Istria, dove è presente una fognatura a cielo aperto nei pressi delle abitazioni.
Nonostante il tempo trascorso, i diversi gli articoli e le numerose denunce già presentate all’amministrazione comunale, il problema risulterebbe ancora irrisolto, con disagi costanti per i residenti.
Un cittadino della zona, Francesco, torna a farsi portavoce del malcontento generale, rivolgendo un appello diretto alle istituzioni locali: «Chiediamo al Signor Sindaco Grillo, un impegno concreto per risolvere questa situazione che dura ormai da sei anni. Viviamo ogni giorno con questo problema davanti alle nostre case, in condizioni non più accettabili. Prima delle promesse, della richiesta del voto e delle dichiarazioni pubbliche, servono interventi reali».
I residenti chiedono quindi un intervento urgente da parte del Comune, affinché venga risolta una criticità che si protrae da troppo tempo e incide sulla qualità della vita e sulla sicurezza igienico-sanitaria della zona.
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