"Dove porta il colore": a Paceco le opere dei ragazzi di Galleria Betania

12/05/2026 13:05:00

Dal 15 al 22 maggio al Container Museum una mostra collettiva di dipinti, disegni e sculture realizzati dai ragazzi della Fondazione Auxilium di Valderice. Ingresso gratuito.

Si inaugura venerdì 15 maggio alle 18:30 al Container Museum di Paceco la mostra "Dove porta il colore | Autismo in Arte", esposizione collettiva che raccoglie dipinti, disegni e sculture realizzati dai ragazzi di Galleria Betania, il laboratorio artistico della Fondazione Auxilium di Villa Betania, a Valderice.

Cosa si vedrà in mostra

Le opere nascono dal lavoro del laboratorio e raccontano, attraverso il colore e la forma, il modo in cui ciascun autore percepisce e restituisce il mondo intorno a sé. La mostra è curata dall'associazione culturale Passepartout ed è realizzata in collaborazione con il Container Museum e Revolution Art Paceco, con il patrocinio del Comune di Paceco.

Informazioni pratiche

La mostra resterà aperta dal 15 al 22 maggio 2026. L'ingresso è gratuito. Il Container Museum si trova in piazza Caduti di Nassiriya (via Mazzini 71), a Paceco.

Contatti: Fondazione Auxilium – Villa Betania, Valderice (TP); Associazione Passepartout / Galleria Betania.



