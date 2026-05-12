Marsala, Celeste Gaudino: "Più cura per il centro storico e servizi efficienti per le contrade"

12/05/2026 09:05:00

Celeste Gaudino, candidata al Consiglio Comunale di Marsala nella lista “Si muove la città” a sostegno della candidata sindaca Andreana Patti, lancia la sua proposta politica puntando su una visione di città più accogliente, curata e integrata.

Un centro storico vivo e valorizzato

Secondo la candidata, il cuore di Marsala possiede un potenziale enorme che merita di essere pienamente espresso attraverso una gestione quotidiana più attenta:

- Decoro e vivibilità: Il centro storico deve essere ogni giorno pulito, ordinato e pieno di vita, diventando il biglietto da visita della città.

- Raccontare la storia: Valorizzare le bellezze e il patrimonio storico artistico che spesso, pur essendo sotto gli occhi di tutti, non vengono narrati e promossi adeguatamente.

Le contrade al centro del progetto urbano

Un punto fondamentale del programma di Celeste Gaudino riguarda il rapporto tra il nucleo urbano e le zone periferiche, con l'obiettivo di eliminare ogni senso di isolamento:

- Integrazione territoriale: Le contrade devono sentirsi parte integrante del tessuto cittadino, venendo coinvolte attivamente nella vita della comunità.

- Collegamenti e servizi: È necessario garantire collegamenti efficienti e, soprattutto, una cura quotidiana del territorio che migliori la qualità della vita dei residenti.

Visione e qualità della vita

Per Celeste Gaudino, la sfida amministrativa non riguarda solo la gestione dell'ordinario, ma la capacità di immaginare una Marsala moderna:

- Innalzare gli standard: Non bisogna accontentarsi, ma puntare in alto per migliorare i servizi, gli spazi comuni e la qualità della vita di ogni cittadino.

Azione immediata: "Una città non può cambiare in un giorno, ma può iniziare a cambiare subito". La candidata Celeste Gaudino sottolinea come la visione politica debba tradursi in passi concreti e immediati.

Schierata con la lista “Si muove la città”, Celeste Gaudino invita i cittadini a portare la propria voce all'interno delle istituzioni, entrando insieme a Palazzo VII Aprile, in occasione del voto del 24 e 25 maggio.

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