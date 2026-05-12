Enzo Sturiano: “Marsala, avanti con rispetto, servizi e visione per la città”

12/05/2026 10:00:00

"Ho inaugurato il mio comitato elettorale in via Trapani, insieme all’onorevole Stefano Pellegrino e alla candidata sindaco Giulia Adamo. È stata una grande emozione, perché quando il confronto si concentra sui temi importanti per la città, sulla partecipazione e sulla condivisione di un percorso comune, capisci di aver intrapreso la strada giusta. Marsala è una città straordinaria, ricca di potenzialità e di opportunità da valorizzare".

"Credo fermamente in una politica rispettosa di tutti, anche degli avversari: chi la pensa diversamente non è un nemico, ma porta avanti una visione diversa della città. Ed è proprio sui temi e sui progetti che deve svilupparsi il confronto.

In questo scorcio di consiliatura ho lavorato con impegno per predisporre il bilancio e oggi possiamo procedere con l’approvazione di uno strumento fondamentale, che permetterà di garantire servizi essenziali alla città, evitando che ne resti priva.

Questo è il vero senso delle istituzioni: lavorare per il bene collettivo" afferma Enzo Sturiano. "Continuerò su questa strada, quella che ci insegna a guardare alla città come alla nostra casa. Viva Marsala, viva Forza Italia".

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