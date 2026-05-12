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Elezioni

» Amministrative 2026
12/05/2026 10:00:00

Enzo Sturiano: “Marsala, avanti con rispetto, servizi e visione per la città”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-05-2026/1778572828-0-enzo-sturiano-marsala-avanti-con-rispetto-servizi-e-visione-per-la-citta.jpg

"Ho inaugurato il mio comitato elettorale in via Trapani, insieme all’onorevole Stefano Pellegrino e alla candidata sindaco Giulia Adamo. È stata una grande emozione, perché quando il confronto si concentra sui temi importanti per la città, sulla partecipazione e sulla condivisione di un percorso comune, capisci di aver intrapreso la strada giusta. Marsala è una città straordinaria, ricca di potenzialità e di opportunità da valorizzare".

"Credo fermamente in una politica rispettosa di tutti, anche degli avversari: chi la pensa diversamente non è un nemico, ma porta avanti una visione diversa della città. Ed è proprio sui temi e sui progetti che deve svilupparsi il confronto.
In questo scorcio di consiliatura ho lavorato con impegno per predisporre il bilancio e oggi possiamo procedere con l’approvazione di uno strumento fondamentale, che permetterà di garantire servizi essenziali alla città, evitando che ne resti priva.
Questo è il vero senso delle istituzioni: lavorare per il bene collettivo" afferma Enzo Sturiano. "Continuerò su questa strada, quella che ci insegna a guardare alla città come alla nostra casa. Viva Marsala, viva Forza Italia".

***
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Native | 11/05/2026
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È online il nuovo sito dello Studio Fotografico Giattino di Marsala

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