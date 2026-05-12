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Elezioni

» Amministrative 2026
12/05/2026 16:35:00

Agricoltura, territorio e politiche europee: incontro pubblico con l’On. Camilla Laureti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-05-2026/1778596491-0-agricoltura-territorio-e-politiche-europee-incontro-pubblico-con-l-on-camilla-laureti.jpg

Venerdì 15 maggio, alle ore 18:30, presso il Comitato PD Zona Nord, nei locali dell’ex banca del quartiere Santi Filippo e Giacomo, in Contrada Conca 320, si terrà un incontro pubblico con l’onorevole Camilla Laureti, Eurodeputata del Partito Democratico, Vicepresidente del Gruppo dei Socialisti & Democratici all’Europarlamento e membro della segreteria nazionale del PD con delega alle politiche agricole.

Nel corso dell’iniziativa, che aprirà la segretaria Linda Licari, interverranno Davide Piccione e Antonio Parrinello candidati della lista del Partito Democratico, che relazioneranno sui temi legati al territorio, all’agricoltura e alle prospettive di sviluppo locale, offrendo un momento di confronto e approfondimento con i cittadini. Saranno presenti la segretaria provinciale Valeria Battaglia e l’on. Dario Safina.

L’incontro verrà moderato da Andrea Vallone dei Giovani democratici e candidato nella lista del PD.
Sarà un’importante occasione di dialogo sulle politiche europee e nazionali dedicate al settore agroalimentare, con particolare attenzione alle esigenze delle comunità locali.

La cittadinanza, gli iscritti e i simpatizzanti sono invitati a partecipare.

***
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