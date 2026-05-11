Il Trapani Volley batte in Finale il Partanna e vola in serie D

11/05/2026 15:15:00

Esordio, dominio e trionfo. Non esistono termini più appropriati per descrivere la stagione dell’Ottica Fodale Trapani Volley, che sul parquet della palestra di Buseto Palizzolo ha scritto una pagina indelebile della propria giovanissima storia. Battendo con un netto 3-0 la Libertas Partanna nella finale dei playoff del Campionato di I° Divisione di Volle femminile, la formazione trapanese ha conquistato ufficialmente la promozione in Serie D, completando un percorso che rasenta la perfezione. La finale non ha mai avuto storia, confermando l’abisso tecnico visto durante l’intera stagione regolare. Le ragazze granata hanno imposto il proprio ritmo sin dai primi scambi, lasciando alle avversarie soltanto le briciole. I parziali parlano chiaro: un 25-12, 25-16 e 25-9 che non ammette repliche e testimonia la superiorità schiacciante di un gruppo capace di mantenere alta la concentrazione anche nel momento di massima pressione.

Davanti ad una cornice di pubblico numerosa e appassionata, accorsa a Buseto per sostenere la squadra, il sestetto trapanese ha dato sfoggio di una "cifra tecnica" superiore, chiudendo la pratica in poco più di un’ora di gioco e dando il via ai festeggiamenti. Se la vittoria di un campionato è sempre un traguardo di rilievo, ciò che rende l’impresa dell’Ottica Fodale Trapani Volley un caso di eccellenza è il contesto, la società è infatti una matricola assoluta nel panorama pallavolistico. Vincere un campionato di Prima Divisione al primo anno di vita, senza conoscere l’amaro sapore della sconfitta, è un risultato che va oltre il semplice merito sportivo, sconfinando nell’impresa gestionale e tecnica. Il bilancio finale della stagione è da record, 15 vittorie su 15 gare disputate. Una "striscia" perfetta che racconta la solidità di un progetto nato con le idee chiare e portato avanti con una determinazione feroce.

Dietro i sorrisi e la coppa alzata al cielo c’è il lavoro silenzioso di una dirigenza che ha saputo costruire da zero una realtà vincente, di uno staff tecnico capace di amalgamare le atlete in tempi record e di un gruppo di giocatrici che ha onorato la maglia granata dal primo all'ultimo pallone.

"Questo successo ripaga ogni singolo sacrificio sostenuto in questi mesi" – trapela dall'ambiente societario – "Essere qui, a festeggiare una promozione in Serie D dopo meno di un anno dalla nostra fondazione, è la prova che con la giusta programmazione e tanta passione nessun obiettivo è precluso". Per il Trapani Volley il futuro si chiama ora Serie D. Una sfida più impegnativa, certamente, ma che questa squadra ha dimostrato di poter affrontare con l'entusiasmo e la forza di chi è nato per vincere.



