Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Volley
11/05/2026 15:15:00

Il Trapani Volley batte in Finale il Partanna e vola in serie D

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-05-2026/il-trapani-volley-batte-in-finale-il-partanna-e-vola-in-serie-d-450.jpg

Esordio, dominio e trionfo. Non esistono termini più appropriati per descrivere la stagione dell’Ottica Fodale Trapani Volley, che sul parquet della palestra di Buseto Palizzolo ha scritto una pagina indelebile della propria giovanissima storia. Battendo con un netto 3-0 la Libertas Partanna nella finale dei playoff del Campionato di I° Divisione di Volle femminile, la formazione trapanese ha conquistato ufficialmente la promozione in Serie D, completando un percorso che rasenta la perfezione. La finale non ha mai avuto storia, confermando l’abisso tecnico visto durante l’intera stagione regolare. Le ragazze granata hanno imposto il proprio ritmo sin dai primi scambi, lasciando alle avversarie soltanto le briciole. I parziali parlano chiaro: un 25-12, 25-16 e 25-9 che non ammette repliche e testimonia la superiorità schiacciante di un gruppo capace di mantenere alta la concentrazione anche nel momento di massima pressione.

Davanti ad una cornice di pubblico numerosa e appassionata, accorsa a Buseto per sostenere la squadra, il sestetto trapanese ha dato sfoggio di una "cifra tecnica" superiore, chiudendo la pratica in poco più di un’ora di gioco e dando il via ai festeggiamenti. Se la vittoria di un campionato è sempre un traguardo di rilievo, ciò che rende l’impresa dell’Ottica Fodale Trapani Volley un caso di eccellenza è il contesto, la società è infatti una matricola assoluta nel panorama pallavolistico. Vincere un campionato di Prima Divisione al primo anno di vita, senza conoscere l’amaro sapore della sconfitta, è un risultato che va oltre il semplice merito sportivo, sconfinando nell’impresa gestionale e tecnica. Il bilancio finale della stagione è da record, 15 vittorie su 15 gare disputate. Una "striscia" perfetta che racconta la solidità di un progetto nato con le idee chiare e portato avanti con una determinazione feroce.

Dietro i sorrisi e la coppa alzata al cielo c’è il lavoro silenzioso di una dirigenza che ha saputo costruire da zero una realtà vincente, di uno staff tecnico capace di amalgamare le atlete in tempi record e di un gruppo di giocatrici che ha onorato la maglia granata dal primo all'ultimo pallone.

"Questo successo ripaga ogni singolo sacrificio sostenuto in questi mesi" – trapela dall'ambiente societario – "Essere qui, a festeggiare una promozione in Serie D dopo meno di un anno dalla nostra fondazione, è la prova che con la giusta programmazione e tanta passione nessun obiettivo è precluso". Per il Trapani Volley il futuro si chiama ora Serie D. Una sfida più impegnativa, certamente, ma che questa squadra ha dimostrato di poter affrontare con l'entusiasmo e la forza di chi è nato per vincere.









Native | 11/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-05-2026/1778508524-0-da-mazara-del-vallo-a-tuttofood-2026-poiatti-festeggia-80-anni-di-pasta-siciliana.jpg

Da Mazara del Vallo a TUTTOFOOD 2026: Poiatti festeggia 80 anni di pasta...

Native | 05/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-05-2026/1777972118-0-e-online-il-nuovo-sito-dello-studio-fotografico-giattino-di-marsala.jpg

È online il nuovo sito dello Studio Fotografico Giattino di Marsala

Native | 27/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-04-2026/1777301389-0-kayak-esordio-stagionale-da-podio-per-la-societa-canottieri-marsala.jpg

Kayak, esordio stagionale da podio per la Società Canottieri...