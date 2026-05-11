Il pallavolista marsalese Umberto Caleca Campione negli USA

11/05/2026 08:30:00

Il marsalese Umberto Caleca, palleggiatore della squadra americana di pallavolo della Park University Missouri, ha centrato in pieno il risultato della stagione 2026 vincendo 35 partite su 35. Con la vittoria della Conference del campionato americano NAIA è arrivata anche la sognata vittoria della NAIA National Champion 2026. Un risultato straordinario ripreso dai net work statunitensi che hanno rimarcato la stagione perfetta compiuta dalla squadra dei "Pirates" formata da pallavolisti universitari provenienti da 10 diversi paesi del mondo tra cui il Brasile, Argentina, Repubblica Dominicana, Serbia, USA.

Giovani pallavolisti i Pirates, tutti talentuosi, che in alcuni casi vestono la maglia delle rispettive nazionali o che si apprestano a vestirla.

Umberto Caleca classe 2001 , palleggiatore creativo dal tocco preciso, ha saputo essere il punto di riferimento per i suoi attaccanti, determinante in ogni momento ha distribuito in sicurezza palle difficili che hanno determinato in alcuni casi le sorti del risultato.

Nato a Marsala e vissuto a Patti Umberto Caleca, 1 metro e 97 centimetri di altezza è arrivato negli USA grazie ad una borsa di studio sportiva in Business Management e ha appena conseguito la laurea suggellando una stagione perfetta in ogni campo.

La passione della Pallavolo, tradizione di famiglia, lo ha portato da giovanissimo ad inseguire il suo sogno nelle piazze che contano della Pallavolo Italiana come Ravenna, Verona, Modica nel campionato di Super Lega e FIPAV, senza mai tralasciare lo studio.

Con la vittoria del NAIA National Champion 2026 si aprono nuove strade per Umberto Caleca che prima di rientrare in Europa con un Bachelor in tasca percorrerà la strada del Master’s Degree sempre negli USA. Ritornare a giocare nel campionato più bello del mondo quello italiano di Superlega resta un altro obiettivo, e con un bagaglio di esperienza internazionale sarà come avere un passaporto per raggiungere nuovi risultati. Caleca trascorrerà l’estate a Marsala per ritrovare gli amici di sempre e rilassarsi tra partite di Beach Volley e serate musicali da D.J.



