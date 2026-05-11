Marsala, furgone incastrato sotto una sbarra al passaggio a livello della Stazione

11/05/2026 13:38:00

Ancora un incidente ad un passaggio a livello di Marsala. Nella tarda mattinata di oggi un furgone da lavoro è rimasto incastrato sotto una delle sbarre del passaggio al livello di corso Calatafimi - quello della stazione ferroviaria -. L’episodio ha provocato forti rallentamenti alla circolazione proprio in un orario di punta, creando lunghe code e disagi alla viabilità.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Marsala per gestire il traffico e mettere in sicurezza l’area, mentre si cercava di liberare il mezzo e ripristinare la normale circolazione.

Si tratta dell’ennesimo episodio che riporta l’attenzione sui problemi legati ai passaggi a livello del territorio marsalese, da anni al centro di polemiche e segnalazioni da parte dei cittadini. Situazioni simili si sono già verificate in passato, anche recentemente, con auto, bus e altri mezzi rimasti intrappolati tra le sbarre o sui binari.

L’incidente di oggi riaccende anche il dibattito sul progetto di eliminazione di alcuni passaggi a livello attraverso opere alternative e sottopassi, interventi che avrebbero potuto migliorare sicurezza e viabilità. Un piano che, però, non è mai stato realizzato dopo la perdita dei finanziamenti da parte dell'amministrazione Grillo.



