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» Strade e traffico
11/05/2026 13:38:00

Marsala, furgone incastrato sotto una sbarra al passaggio a livello della Stazione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-05-2026/marsala-furgone-incastrato-sotto-una-sbarra-al-passaggio-a-livello-della-stazione-450.jpg

Ancora un incidente ad un passaggio a livello di Marsala. Nella tarda mattinata di oggi un furgone da lavoro è rimasto incastrato sotto una delle sbarre del passaggio al livello  di corso Calatafimi - quello della stazione ferroviaria -.  L’episodio ha provocato forti rallentamenti alla circolazione proprio in un orario di punta, creando lunghe code e disagi alla viabilità.

 

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Marsala per gestire il traffico e mettere in sicurezza l’area, mentre si cercava di liberare il mezzo e ripristinare la normale circolazione.

 

Si tratta dell’ennesimo episodio che riporta l’attenzione sui problemi legati ai passaggi a livello del territorio marsalese, da anni al centro di polemiche e segnalazioni da parte dei cittadini. Situazioni simili si sono già verificate in passato, anche recentemente, con auto, bus e altri mezzi rimasti intrappolati tra le sbarre o sui binari.

 

L’incidente di oggi riaccende anche il dibattito sul progetto di eliminazione di alcuni passaggi a livello attraverso opere alternative e sottopassi, interventi che avrebbero potuto migliorare sicurezza e viabilità. Un piano che, però, non è mai stato realizzato dopo la perdita dei finanziamenti da parte dell'amministrazione Grillo



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