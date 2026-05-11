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Sport
11/05/2026 12:10:00

Campionati Regionali di Pickleball: i marsalesi Gianluca Pace e Giada Rallo alla finale nazionale 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-05-2026/campionati-regionali-di-pickleball-i-marsalesi-gianluca-pace-e-giada-rallo-alla-finale-nazionale-450.jpg

Si sono conclusi con entusiasmo e grande partecipazione i Campionati Regionali FITP Open di Pickleball, disputati nelle giornate dell’8, 9 e 10 maggio 2026. Una manifestazione che ha confermato la continua crescita del pickleball, sport moderno, dinamico e spettacolare che sta conquistando sempre più appassionati in tutta Italia grazie alla sua intensità, alla tecnica e al forte spirito di aggregazione.

 

L’evento regionale, impreziosito da un prestigioso montepremi di 1.500 euro, ha regalato sfide avvincenti e incontri di altissimo livello tecnico, mettendo in mostra il talento di numerosi atleti protagonisti di un torneo entusiasmante.

Nel singolare maschile, il titolo regionale è stato conquistato da Giulio Corrado, autore di un percorso impeccabile, davanti a Gabriele Raffa, protagonista di un eccellente torneo.

Nel doppio maschile, vittoria per la coppia formata da Giulio Corrado e Gabriele Raffa, che hanno superato in finale Alessandro De Vita e Francesco Giacalone.

Grande equilibrio e spettacolo anche nel doppio femminile, dove il successo è andato a Giorgia Alioto e Manuela Dolce, davanti a Giada Rallo e Marcella Licari, capaci di disputare una competizione di altissimo livello.

 

Nel doppio misto, una delle categorie più seguite dell’intera manifestazione, a trionfare sono stati Gabriele Raffa e Manuela Dolce. Straordinario anche il percorso di Gianluca Pace e Giada Rallo, che grazie al prestigioso secondo posto conquistato hanno ottenuto la qualificazione alla fase nazionale dei Campionati FITP Open.

Per la coppia siciliana si tratta di un risultato importantissimo: Rallo e Pace voleranno infatti alle finali nazionali in programma dall’11 al 14 giugno 2026, evento che assegnerà un ricco montepremi complessivo di 8mila euro e che vedrà sfidarsi i migliori atleti provenienti da tutta Italia.

 

Nel singolare femminile, infine, successo per Manuela Dolce, che ha avuto la meglio su Giorgia Alioto al termine di un torneo disputato ad altissimo livello.

La manifestazione si chiude così con un bilancio estremamente positivo, tra organizzazione impeccabile, grande presenza di pubblico e un livello tecnico che conferma il pickleball come uno degli sport emergenti più spettacolari e coinvolgenti del momento. Un movimento in continua crescita, capace di unire agonismo, passione e divertimento in un’atmosfera di grande sportività.



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