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Scuola
11/05/2026 00:23:00

Gli alunni dell’I.C. “Di Matteo” protagonisti a Strasburgo con il programma Erasmus+
 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-05-2026/gli-alunni-dell-i-c-di-matteo-protagonisti-a-strasburgo-con-il-programma-erasmus-450.jpg

Si è conclusa con esito altamente positivo la prima mobilità Erasmus+ KA121 che ha coinvolto gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Di Matteo” di Castelvetrano, protagonisti di un’intensa esperienza formativa nella città di Strasburgo, sede delle principali istituzioni europee.


La mobilità, svoltasi dal 26 al 30 aprile 2026, si inserisce nell’ambito delle azioni di internazionalizzazione promosse dall’Istituto e ha rappresentato un’importante occasione di crescita culturale, linguistica e civica per gli studenti partecipanti.


Il gruppo è stato guidato dalla docente referente del progetto, prof.ssa Anna Chiara Ragolia, con il supporto delle docenti accompagnatrici prof.sse Piera Passerini e Maria Teresa Errante, che hanno curato con attenzione ogni fase dell’esperienza.


Il programma ha previsto attività di accoglienza e collaborazione con le scuole partner europee, momenti di confronto e scambio interculturale, nonché visite guidate nei luoghi più significativi della città, tra cui la Cattedrale di Notre-Dame e il centro storico patrimonio UNESCO.
Gli studenti sono stati coinvolti in laboratori didattici e workshop tematici sulle istituzioni dell’Unione Europea, attività di gruppo, giochi di ruolo e produzioni digitali, sviluppando competenze trasversali fondamentali per la cittadinanza attiva.
Di particolare rilievo la partecipazione alla sessione plenaria presso il Parlamento Europeo, che ha consentito agli alunni di avvicinarsi concretamente al funzionamento delle istituzioni europee.


Il percorso è stato arricchito anche da attività esperienziali e culturali, tra cui visite museali, esplorazioni urbane e momenti dedicati alla conoscenza delle tradizioni locali.
La mobilità si è conclusa con attività di valutazione e riflessione condivisa, finalizzate alla rielaborazione dell’esperienza e alla pianificazione delle successive fasi progettuali sulla piattaforma europea TwinSpace.
L’iniziativa conferma l’impegno dell’Istituto Comprensivo “Di Matteo” nel promuovere una scuola aperta all’Europa, capace di offrire ai propri studenti opportunità concrete di crescita e di confronto in contesti internazionali.
 



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