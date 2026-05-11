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» Religioni
11/05/2026 16:09:00

Trapani celebra la Madonna di Fatima: processione e festa nel quartiere

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-05-2026/trapani-celebra-la-madonna-di-fatima-processione-e-festa-nel-quartiere-450.jpg

Entrano nel vivo a Trapani i festeggiamenti in onore della Madonna di Fatima, promossi dalla parrocchia "Nostra Signora di Fatima". 

Un programma che unisce fede, cultura e partecipazione popolare e che culminerà mercoledì 13 maggio con la solenne celebrazione dedicata alla patrona.

 

Ad aprire il calendario degli appuntamenti sarà questa sera, 11 maggio alle ore 21, l’inaugurazione della mostra fotografica “Ri-scattando Trapani”, ospitata presso l’auditorium parrocchiale “Il Leccio”. 

L’iniziativa, organizzata in occasione della Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali, sarà dedicata quest’anno alla città di Trapani e alla sua “bellezza nascosta”.

 

Saranno esposti 58 scatti realizzati da fotografi professionisti e appassionati del territorio: Antonino Castelli, Giuseppe Di Giorgio, Antonio Sergi, Tonino Corso, Francesco D’Aleo, Sandro Guastavino, Stefano Sugamiele, Rossella Ruggirello, Antonina Gianquinto, Lorenzo Noto, Eduardo Ancona, Gabriella Marino, Giulia Giacalone, Salvatore Incandela, Luciano Bianco, Susanna Bulgarella, Rosario Angelo e Lucia Cutrona, con la partecipazione dell’Istituto d’istruzione secondaria “Giovanni Biagio Amico” di Trapani.

 

 

L’inaugurazione sarà introdotta dai saluti del parroco, don Antonino Gerbino, e delle curatrici Milena Azzaro e Anna Calderone. 

La serata sarà arricchita da momenti artistici e culturali: Francesco Giacalone guiderà il pubblico in un racconto storico della città, il maestro Antonio Papa proporrà interventi musicali, Michela Oddo realizzerà un’estemporanea di pittura, mentre Nino Barone leggerà versi poetici in dialetto dedicati a Trapani. 

A moderare l’incontro sarà Gaspare Pinco.

La mostra resterà aperta tutti i giorni dalle 17 alle 20.

 

Il momento centrale dei festeggiamenti sarà mercoledì 13 maggio, giornata della solennità della Beata Vergine Maria di Fatima. 

La chiesa resterà aperta per tutta la giornata.

Alle ore 9 è previsto l’omaggio floreale delle scuole del territorio, mentre alle 10 sfileranno lungo l’itinerario della processione i tamburini “Trinacria”.

 

Nel pomeriggio, alle 17, si terrà la benedizione della statua della Vergine di Fatima presso il giardino parrocchiale. 

Alle 17.30 sarà celebrata la santa messa solenne presieduta dal vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli.

Alle 18.30 partirà la processione che attraverserà via Pantelleria, via Martogna, via dell’Uva, via della Ciarrotta, via San Bernardino, via dell’Assunta, via Convento San Francesco di Paola, via G. Cesarò, via Madonna di Fatima, via Battipaglia e via Marsala, per poi fare rientro in chiesa.

A conclusione della serata sono previsti giochi pirotecnici e il servizio musicale curato dalla Nuova Banda “M° G. Asaro” di Paceco.









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