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11/05/2026 16:00:00

Erice protagonista su Geo con Giordano Bruno Guerri e Fiamma Satta

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-05-2026/erice-protagonista-su-geo-con-giordano-bruno-guerri-e-fiamma-satta-450.jpg

Erice torna protagonista in tv. Nella puntata di oggi, lunedì 11 maggio, all’interno di “Geo”, il popolare programma di Rai 3 dedicato a natura, cultura, territori e storie italiane, andrà in onda un nuovo episodio della rubrica “A spasso con te” condotta da Fiamma Satta.


Protagonista della puntata sarà Giordano Bruno Guerri, storico, saggista e presidente del Vittoriale degli Italiani, oltre che direttore della Fondazione Erice Arte. Sarà lui a guidare Fiamma Satta tra le strade e i luoghi simbolo della città del Monte, raccontando scorci, storia e memorie personali.


Il percorso televisivo attraverserà alcuni dei luoghi più suggestivi di Erice: il Real Duomo, la passeggiata panoramica verso il Castello di Venere, il Giardino del Balio e l’ex monastero di San Rocco, sede della Fondazione Ettore Majorana creata nel 1962 dal fisico Antonino Zichichi e diventata negli anni punto di riferimento internazionale per studiosi e convegni scientifici.


Durante la trasmissione Guerri accompagnerà Fiamma Satta spingendo la sua sedia a rotelle lungo le vie del borgo medievale, in un dialogo che unirà racconto personale, divulgazione storica e valorizzazione del territorio.


“Geo”, in onda quotidianamente su Rai 3, è uno dei programmi culturali più seguiti della televisione italiana e dedica ampio spazio ai paesaggi, alle tradizioni e alle eccellenze del Paese. 

 

La rubrica “A spasso con te”, firmata da Fiamma Satta, punta invece a raccontare città e persone attraverso incontri e percorsi accessibili, con attenzione anche al tema della disabilità e dell’inclusione.
La regia della puntata è di Luigi Felicetti.









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