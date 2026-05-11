Erice protagonista su Geo con Giordano Bruno Guerri e Fiamma Satta
Erice torna protagonista in tv. Nella puntata di oggi, lunedì 11 maggio, all’interno di “Geo”, il popolare programma di Rai 3 dedicato a natura, cultura, territori e storie italiane, andrà in onda un nuovo episodio della rubrica “A spasso con te” condotta da Fiamma Satta.
Protagonista della puntata sarà Giordano Bruno Guerri, storico, saggista e presidente del Vittoriale degli Italiani, oltre che direttore della Fondazione Erice Arte. Sarà lui a guidare Fiamma Satta tra le strade e i luoghi simbolo della città del Monte, raccontando scorci, storia e memorie personali.
Il percorso televisivo attraverserà alcuni dei luoghi più suggestivi di Erice: il Real Duomo, la passeggiata panoramica verso il Castello di Venere, il Giardino del Balio e l’ex monastero di San Rocco, sede della Fondazione Ettore Majorana creata nel 1962 dal fisico Antonino Zichichi e diventata negli anni punto di riferimento internazionale per studiosi e convegni scientifici.
Durante la trasmissione Guerri accompagnerà Fiamma Satta spingendo la sua sedia a rotelle lungo le vie del borgo medievale, in un dialogo che unirà racconto personale, divulgazione storica e valorizzazione del territorio.
“Geo”, in onda quotidianamente su Rai 3, è uno dei programmi culturali più seguiti della televisione italiana e dedica ampio spazio ai paesaggi, alle tradizioni e alle eccellenze del Paese.
La rubrica “A spasso con te”, firmata da Fiamma Satta, punta invece a raccontare città e persone attraverso incontri e percorsi accessibili, con attenzione anche al tema della disabilità e dell’inclusione. La regia della puntata è di Luigi Felicetti.
Il Pastificio Poiatti, marchio storico della pasta siciliana, è presente a TUTTOFOOD Milano 2026 (11-14 maggio, Fiera Milano – Padiglione 5, Stand L20) con uno stand che racconta una storia che quest’anno ha un...
Lo Studio Fotografico Giattino di Marsala ha un nuovo sito. All'indirizzo fotogiattino.it è online la versione aggiornata della piattaforma digitale dello studio fondato da Pietro Giattino nel 1964 e continuato dai...
La Società Canottieri Marsala inaugura la stagione agonistica 2026 nel migliore dei modi. Il 26 aprile, sulle acque di Nicoletti (EN), i nostri atleti hanno preso parte al Campionato Regionale Sicilia di Canoa Kayak,...