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Politica
11/05/2026 20:00:00

Marsala: venerdì un incontro su turismo e profitto alla Riserva dello Stagnone 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-05-2026/marsala-venerdi-un-incontro-su-turismo-e-profitto-alla-riserva-dello-stagnone-450.jpg

Venerdì 15 maggio alle 18:00 in piazza Purgatorio (piazza Mons. Pasquale T. Lombardo) a Marsala si terrà un incontro pubblico: "Riserva Stagnone  - La Natura non si piega al profitto", oreganizzato da Rifondazione Comunista, sulla situazione della Riserva dello Stagnone di Marsala, sempre più al centro della discussione tra tutela ambientale e sviluppo turistico.

 

Da anni l’area è interessata da un processo di crescente antropizzazione che, secondo i promotori dell’iniziativa, sta generando criticità evidenti: inquinamento acustico, luminoso e una forte pressione antropica su un ecosistema fragile.

 

Il PRC critica quella che definisce una progressiva “capitalizzazione” del patrimonio naturale, trasformato di fatto in risorsa economica più che in bene comune da proteggere e valorizzare in modo sostenibile. Nel corso dell’incontro si discuterà della possibilità di un cambio di approccio nella gestione della Riserva: non solo fruizione turistica, ma anche educazione ambientale e percorsi strutturati di sensibilizzazione.

 

L’obiettivo è immaginare lo Stagnone come un laboratorio di pratiche ecologiche, aperto a cittadini e turisti, capace di coniugare presenza umana e tutela dell’ambiente.









Native | 11/05/2026
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