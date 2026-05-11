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Istituzioni
11/05/2026 08:25:00

Sicurezza sul lavoro e contrasto al lavoro nero, incontro in Prefettura a Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-05-2026/sicurezza-sul-lavoro-e-contrasto-al-lavoro-nero-incontro-in-prefettura-a-trapani-450.jpg

Si terrà martedì 12 maggio, alle 10.30, nel Salone di Rappresentanza della Prefettura di Trapani, un incontro informativo dedicato alle novità introdotte dalla legge 198/2025 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.

 

L’iniziativa è promossa dall’Osservatorio Provinciale Permanente in materia di Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e Contrasto al Lavoro Nero e Irregolare, nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto nel settembre 2024.

 

Al centro del confronto ci saranno le nuove misure previste dalla normativa, che punta a rafforzare prevenzione, vigilanza e formazione attraverso interventi organizzativi e tecnologici.

 

Durante l’incontro, il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Trapani, attraverso l’unità S.Pre.S.A.L., presenterà anche l’opuscolo informativo “Lavoratori autonomi – La sicurezza sei tu”, rivolto alla sensibilizzazione sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro.



Native | 25/04/2026
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