Sicurezza sul lavoro e contrasto al lavoro nero, incontro in Prefettura a Trapani

11/05/2026 08:25:00

Si terrà martedì 12 maggio, alle 10.30, nel Salone di Rappresentanza della Prefettura di Trapani, un incontro informativo dedicato alle novità introdotte dalla legge 198/2025 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.

L’iniziativa è promossa dall’Osservatorio Provinciale Permanente in materia di Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e Contrasto al Lavoro Nero e Irregolare, nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto nel settembre 2024.

Al centro del confronto ci saranno le nuove misure previste dalla normativa, che punta a rafforzare prevenzione, vigilanza e formazione attraverso interventi organizzativi e tecnologici.

Durante l’incontro, il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Trapani, attraverso l’unità S.Pre.S.A.L., presenterà anche l’opuscolo informativo “Lavoratori autonomi – La sicurezza sei tu”, rivolto alla sensibilizzazione sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro.



