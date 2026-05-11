Strage di Alcamo Marina, Lucio Luca presenta "L'ultima spiaggia" a Castellammare

11/05/2026 15:09:00

Due carabinieri uccisi nella stazione di Alcamo Marina nel 1976. Quattro condannati che si sono rivelati innocenti. Un filo nero che da quella notte si allunga fino ai delitti di Peppino Impastato, del colonnello Russo, del giornalista Mario Francese, e poi ancora fino agli omicidi di Mauro Rostagno e Ilaria Alpi.

È la trama di "L'ultima spiaggia. Alkamar, la strage dimenticata e cinquant'anni di misteri italiani", il libro di Lucio Luca, vicecaporedattore di Repubblica, che sarà presentato venerdì 15 maggio alle 18:00 nella sala conferenze del Castello di Castellammare del Golfo.

La voce di Gulotta, innocente per 22 anni

A fare da filo conduttore nel volume è la voce di Giuseppe Gulotta che, a mezzo secolo dai fatti, continua a porsi una domanda: «Perché proprio io?». Gulotta ha trascorso 22 anni in carcere da innocente prima che la sua condanna venisse ribaltata. Dal suo caso, Luca allarga lo sguardo su una stagione di delitti rimasti senza una risposta definitiva: chi ha ucciso i due carabinieri, e soprattutto perché?

L'evento

La presentazione è organizzata dal Circolo della Stampa di Trapani. L'autore dialogherà con Roberto Leone, giornalista, vice segretario vicario di Assostampa Sicilia e a lungo cronista di giudiziaria per Repubblica. Saranno presenti il sindaco di Castellammare del Golfo Giuseppe Fausto e il segretario provinciale di Assostampa Vito Orlando.

Dove: Sala conferenze del Castello, Castellammare del Golfo (TP) Quando: Venerdì 15 maggio 2026, ore 18:00 Ingresso libero



