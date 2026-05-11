"Senza Consenso": Se la tecnologia corre più veloce delle nostre coscienze 

11/05/2026 06:00:00

Esiste un'era "prima" e un'era "dopo" i social network. In questo spartiacque si colloca l'ultimo lavoro di Marisa Marraffino, "Senza consenso. Vite, solitudini e tribunali nell'era digitale" (Zolfo Editore). Un libro che si legge tutto d’un fiato e che affronta le grandi fragilità del nostro tempo: il rapporto tra esseri umani che vivono la dimensione digitale.

Un mosaico di vite interrotte

Il volume è un racconto di pezzi di vita di donne, adolescenti e uomini che attraversano il tunnel del revenge porn, del controllo ossessivo, del cyberbullismo e della violazione della privacy. Attraverso storie come quella di Serena, vittima di video diffusi senza permesso , o di Leonardo, catturato nelle reti del Dark Web , Marraffino restituisce il senso di smarrimento di chi si ritrova solo davanti a una realtà più veloce delle regole.

L’autrice, avvocata penalista "addetta ai lavori", scrive con un linguaggio diretto e accessibile, mai giudicante. Racconta come il digitale abbia cambiato radicalmente le relazioni, l’affettività e la percezione della libertà personale. Il tribunale, in queste pagine, diventa lo specchio di una società impreparata.

La sfida del consenso e della responsabilità

Uno degli aspetti più interessanti è la riflessione sul significato del consenso. Il libro ci ricorda che la tecnologia, senza cultura, può trasformarsi rapidamente da opportunità a violenza. È un libro sulle mancanze, sulla necessità che i genitori tornino a fare i genitori in un'epoca in cui spesso i figli sono "ascoltati ma non visti".

Marisa Marraffino ci ricorda che “la libertà è un esercizio continuo” e che dietro ogni schermo ci sono persone reali, con le loro emozioni e le loro paure. Ogni capitolo è arricchito da schede tecniche che spiegano i reati (dallo stalking alla frode informatica), rendendo il volume una guida preziosa per navigare consapevolmente nell'era della connessione permanente.

L'APPUNTAMENTO. Il libro verrà presentato oggi, 11 maggio 2026, alle ore 18:00 a Marsala, presso l'Associazione "Finestre sul Mondo" (Via Sibilla).

L'incontro, moderato dal peraltro direttore di Tp24, Giacomo Di Girolamo , vedrà la partecipazione dell'autrice Marisa Marraffino. Interverranno Loana Giacalone (DS ITET Garibaldi) , Sergio Giacalone (Docente ITET Garibaldi) e Giuseppe Spada (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Marsala).



