Marsala sotto le bombe, il video inedito: le immagini ritrovate negli archivi americani

11/05/2026 15:24:00

Prima gli occhi del cielo. Poi l’inferno.

A ottantatré anni dal bombardamento dell’11 maggio 1943, un nuovo video riporta alla luce immagini e documenti inediti su una delle pagine più drammatiche della storia di Marsala. Fotografie aeree, annotazioni militari e materiali mai mostrati prima, recuperati in archivi statunitensi, raccontano la città nei giorni immediatamente precedenti alle bombe alleate che cambiarono per sempre il volto del centro storico.

Il progetto, con ricerca e montaggio curati da Stylemagno, è accompagnato dal commento del peraltro direttore di Tp24, Giacomo Di Girolamo.

Le immagini mostrano una Marsala ancora immobile nella sua geometria antica, osservata dall’alto dai ricognitori alleati. Strade, piazze, chiese e quartieri appaiono come un disegno silenzioso, inconsapevole della tragedia imminente.

Poi arriva l’11 maggio 1943. In pochi minuti il silenzio della primavera viene spezzato dal bombardamento che provoca centinaia di vittime e devasta gran parte della città. Le fotografie inedite mostrano macerie, edifici distrutti, strade cancellate. Non solo pietre, ma “le ferite di una città che dovette imparare a respirare tra la polvere e il fumo”.

Il video ricostruisce anche ciò che avvenne dopo. Con lo sbarco alleato arrivò infatti l’AMGOT, il governo militare alleato dei territori occupati. Dai documenti emergono i problemi della sopravvivenza quotidiana: razioni alimentari, mercato nero, piccoli furti, tentativi di ristabilire l’ordine in una città devastata dalla guerra.

Ma accanto alla disperazione riaffiora anche la capacità dei marsalesi di adattarsi e resistere. Le annotazioni ritrovate raccontano episodi curiosi, rapporti tra soldati e civili, storie minime di una comunità sospesa tra paura e speranza.

Il lavoro di recupero storico, realizzato grazie alla ricerca di Giampiero Pizzo, aggiunge oggi un nuovo tassello alla memoria collettiva della città.

Perché ricordare l’11 maggio 1943, il giorno in cui Marsala venne travolta dalle bombe, significa anche capire quanto sia costato arrivare alla libertà.



