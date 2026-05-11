Marsala: gli studenti del “Sirtori” in visita al Centro Studi Garibaldini

11/05/2026 10:40:00

Una giornata dedicata alla storia, alla ricerca e alla memoria risorgimentale quella vissuta il 5 maggio 2026 dagli alunni delle classi 2ª A e 2ª B del plesso “Santa Leonarda” dell’Istituto Comprensivo “G. Sirtori” di Marsala, protagonisti di una visita didattica al Centro Internazionale Studi Risorgimentali Garibaldini.

L’iniziativa è stata preceduta da “un’attenta preparazione sul piano della ricerca storica e della motivazione all’apprendimento”, attraverso la realizzazione di strumenti didattici finalizzati ad approfondire il valore storico e documentale custodito dal Centro Studi.

Ad accompagnare gli studenti i docenti delle due classi, tra cui la Dott.ssa Rosalba Errera, autrice del progetto didattico, insieme alla tutor Prof.ssa Albina Curn.

Particolarmente significativo l’incontro con il consigliere del Centro Studi Garibaldini, Ispettore Elio Piazza, che ha sottolineato l’interesse e la partecipazione mostrati dagli studenti durante l’esplorazione delle carte dell’Archivio “Caimi”.

“I ragazzi hanno dimostrato diligenza, entusiasmo e piena consapevolezza dell’importanza della documentazione conservata nell’Archivio”, si legge nel testo dell’elogio rivolto alle due classi.

Per questi motivi, il prof Elio Piazza consigliere del Centro Studi Garibaldini ha espresso “un elogio per i risultati raggiunti sul piano professionale, etico e civile”, riconoscendo il valore educativo dell’esperienza vissuta dagli studenti e dai loro insegnanti.



