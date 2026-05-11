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Cronaca
11/05/2026 16:20:00

Maxi sequestro di tonno rosso

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-05-2026/maxi-sequestro-di-tonno-rosso-450.jpg

Maxi sequestro di tonno rosso nel corso di un’operazione della Guardia Costiera contro la pesca illegale. Nel weekend il personale di Palermo, Trapani e Marsala ha effettuato controlli su furgoni destinati al trasporto del pescato e su diverse unità da pesca in mare, nelle aree di competenza dei compartimenti marittimi di Trapani e Palermo.

 

L’attività era stata avviata nei giorni precedenti con il monitoraggio di imbarcazioni sospette e verifiche mirate. I controlli hanno portato al sequestro di 19 esemplari di tonno rosso, per un peso complessivo di oltre 5.050 chili.

 

Il pescato è stato trovato a bordo di un peschereccio fermato al largo di Palermo e condotto in porto da due unità della Guardia Costiera.

Ai responsabili sono state contestate violazioni per il superamento delle quote assegnate per la cattura del tonno rosso. Le sanzioni amministrative ammontano complessivamente a circa 10 mila euro.

 

La normativa internazionale ICCAT prevede infatti limiti precisi di cattura per ogni Paese e quote assegnate solo ai pescherecci autorizzati. Una volta raggiunto il limite previsto, la pesca non è più consentita.

 

L’operazione rientra nelle attività di controllo sulla filiera della pesca e di tutela delle risorse ittiche, coordinate dalla Direzione Marittima di Palermo.

 

 









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